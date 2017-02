Weinertplatz wird wieder zu Opernbühne

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Nach einer Pause im vergangenen Jahr gibt es auf dem Erich-Weinert-Platz in Bad Saarow in diesem Sommer wieder ein großes Klassik-Open-Air. Wie 2015 erklingt dabei Musik von Giuseppe Verdi - statt Nabucco bei der Premiere wird nun für Sonnabend, 19. August, "Die Große Verdi-Gala" angekündigt. Das hat der Veranstalter, die Agentur Paulis aus Braunschweig, am Freitag mitgeteilt.