Von der Schweiz nach Buckow

Buckow (MOZ) Drei Jubiläen begehen die Museumsbahner 2017: Vor 12 Jahren fuhr der erste Zug auf der Strecke, vor 25 Jahren gründete sich der Stammverein, seit 15 Jahren fährt die Bahn in Vereinsregie. Vor das Feiern aber haben sie sich einen dicken Brocken gepackt: Sie wollen einem historischen Triebwagen Asyl geben.

Historischer Schweizer Triebwagen: Der BDe 4/4 13 von 1920 müsste wegen Auflösung einer Privatsammlung in Kallnach "verschrottet" werden. Er soll in Buckow Asyl bekommen

Es kostet wieder mal richtig Geld. Überdies drängt die Zeit. Doch die Tatsache, dass ein fast 100 Jahre alter Schweizer Triebwagen verschrottet werden und so der Eisenbahnfreunde-Welt auf ewig verloren gehen würde, hat die Mitglieder des Vereins Museumsbahn Buckower Kleinbahn auf die Beine gebracht.

Was war passiert? Auf der Internetseite des Buckower Vereins lässt sich die Geschichte ausführlich nachlesen. Das Bahnmuseum in Kallnach (nahe Bern), wo die private Sammlung der Familie Wymann bisher auf Firmengelände untergebracht war, muss in diesem Jahr schließen, weil das Unternehmen Eigenbedarf anmeldete.

Mangels Alternativen für einen Umzug des Bahnmuseums mit Einzelstücken der Schweizer Eisenbahngeschichte suchten Vater und Sohn Wymann dringend einen neuen Eigentümer für ein ganz besonderes Fahrzeug: den 1920 in der Schweizerischen Wagons- und Aufzügefabrik AG Schlieren (SWS) gebauten Triebwagen BDe 4/4 13. Was überdies im Interesse des Vereins Historic Schlieren liegt, der das Erbe jener Fabrik in einem Museumsgebäude bewahrt, den Triebwagen indes nicht unterbringen kann.

Ihre Internet-Recherche und später eine E-Mail aus der Schweiz an den Buckower Museumsbahn-Verein brachte die Schweizer und die Märker 2016 zusammen. Denn die meisten der Vereinsmitglieder hätten von der Eisenbahnlinie Orbe-Chavornay in der Westschweiz zuvor noch nie gehört, sagt Andreas Hauschild vom Verein.Dass diese 1894 die erste elektrische normalspurige Bahnlinie der Schweiz war, auf der die Nr. 13 bis 2013 noch täglich im Einsatz war, das bekamen die Buckower Museumsbahner nun erst mit.

Damit eröffnete sich für die Buckower die wohl einmalige Chance, ein historisches Fahrzeug aus der Zeit der Elektrifizierung ihrer eigenen Bahnlinie zu erwerben. Um so wichtiger, da von den 1930 in Betrieb gestellten drei Triebwagen und Steuerwagen kein einziger mehr existiert. "Der Betrieb wird heute mit Neubaufahrzeugen aus den Jahren 1980 bis 1982 durchgeführt", wird auf der Vereinsseite ausgeführt.

Für eine neue Heimat des Schweizers in Buckow spricht zudem, dass beide über 750 Volt Gleichstrom versorgt wurden. Denn der Buckower Museumsbahnverein möchte das Fahrzeug nicht nur sichern und als vorführbares Ausstellungsstück unterbringen, sondern es auf lange Sicht auch betriebsfähig einsetzen können. Auch soll es wieder die Lackierung aus den 1950er-Jahren erhalten.

Doch zunächst muss der Wagen mit Hilfe aller Partner schleunigst nach Buckow kommen, wozu die Eisenhüttenstädter Firma UTM zum Unkostenpreis einen Straßentieflader bereitstellt. Dafür braucht es schon einige tausend Euro. Eigene Sammlungen und das Trennen von einem unbenötigten Fahrzeug reichen dafür nicht.

Doch die Museumsbahner sind findig. Jeder Spender ab 25 Euro erhält eine Urkunde, ab 100 Euro dazu noch eine Projektmappe. Und das Herz jedes Eingeschworenen Eisenbahnfreundes sollte höher schlagen bei Angeboten, symbolisch Teile dieses Fahrzeugs zu kaufen. Wie wäre es, wenn sich der eigene Name später auf einem Schildchen womöglich an einer originalen Holzsitzbank von 1920 findet? Die Liste ist auf der Seite buckower-kleinbahn.de ebenso zu finden wie die Bankverbindung für die Spender..