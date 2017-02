Kräftige Kerle kapern zwei Meistertitel

artikel-ansicht/dg/0/

Bei den Jugendlichen startete Jannes Wendlandt in der Gewichtsklasse bis 74 Kilogramm Körpergewicht. Er versucht nach einem erfolgreichen Jahr als Gewichtheber auch im Kraftdreikampf Fuß zu fassen. Dieses gelang ihm ohne Fehlversuch. Er beugte sich mit 130 Kilogramm. Im Bankdrücken schaffte er 90 und im Kreuzheben 140 Kilogramm. Mit insgesamt neun gültigen Versuchen und einer Dreikampfleistung von 460 Kilogramm errang Jannes Wendlandt den Deutschen Meistertitel. Auch in der Gesamtwertung aller Jugendlichen nahm er mit 270 Punkten den Siegerpokal in Empfang.

Die beiden Mastersheber vom SV Motor Eberswalde Roland Asmus und Achim Wendlandt starteten in der Altersklasse 2 (50 bis 60 Jahre). Roland ging in der Gewichtsklasse bis 74 kg an den Start. Er beugte 180 Kilogramm in der Kniebeuge, drückte 120 Kilo in der Bank und zog 212,5 Kilo in der letzten Disziplin, dem Kreuzheben. Mit einer Dreikampfleistung von 512,5 Kilogramm erreichte Roland Asmus den 3. Platz bei diesen Deutschen Meisterschaften.

Achim Wendlandt startete in der Gewichtsklasse bis 59 kg. Im Kniebeugen schaffte er 100 Kilo. Beim Bankdrücken stemmte Achim 90 Kilogramm und im Kreuzheben zog er 120 Kilo. Mit einer Dreikampfleistung von 310 Kilogramm errang Achim Wendlandt den Titel. Ein gelungener Start für die Athleten des SV Motor Eberswalde in das Wettkampfjahr. Mit zwei Titeln als Deutscher Meister und einem 3. Platz fuhren die Sportler nach Hause.

Die nächsten Höhepunkte sind die Landesmeisterschaften im Bankdrücken und die Weltmeisterschaften im Bankdrücken der Master in Litauen.