MTV-Wundertüte erwartet

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Eine vermeintlich leichte Aufgabe wartet am 19. Februar ab 16 Uhr in der Erlengrundhalle mit dem Tabellenletzten, MTV Altlandsberg II, auf die Brandenburgliga-Handballer des SV Eberswalde. Wenn da bloß nicht die derzeitige Abschlussschwäche der Waldstädter wäre.

artikel-ansicht/dg/0/1/1553186/

So richtig schlecht gespielt haben die Handballer des 1. SV Eberswalde in der vergangenen Partien der Brandenburgliga nicht. Das große Manko ist jedoch, dass aus ihren oft auch gut und schnell ausgetragenen Offensivaktionen einfach keine Tore fallen wollten. Dass das nur Pech sein soll, das will SV-Trainer Torsten Raeck nicht gelten lassen. "Es fehlt ganz einfach das notwendige Selbstvertrauen beim Abschluss. Und das holt man sich über Erfolge", sagte er.

Wenn man sich die letzten Spiele seiner Schützlinge anschaut, dann werden einem die Worte von Torsten Raeck klar. Die letzte Partie in der Brandenburgliga gewann der SV am 12. November gegen eben den kommenden Gegner MTV Altlandsberg II. 24:21 stand es am Ende für die Waldstädter und die Zuschauer sahen ein schönes, aber auch spannendes Spiel. Auch Torsten Raeck erinnerte sich daran, dass diese Begegnung kein Selbstläufer war und die Altlandsberger ordentlich Gegenwehr lieferten. "Ich glaube, der MTV hat in dieser Saison nicht zwei Spiele mit der gleichen Aufstellung gespielt.Da kommen immer so zwei, drei Spieler aus der Ersten runter", berichtete der Coach.

Nach dem doch recht großen personellen Umbruch beim kommenden Gegner, viele Spieler aus der zweiten Mannschaft der vorigen Saison füllten das Oberliga-Team auf, will es beim MTV nicht so richtig laufen. Mit nur drei Punkten nach 13 Begegnungen liegen sie abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Doch das täuscht ein wenig, gibt der Eberswalder Trainer zu bedenken und verweist auf die letzten Ergebnisse der Altlandsberger. Selbst Tabellenführer HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf hatte in der Erlengrundhalle viel Mühe, am Ende mit einem 38:36-Sieg die beiden Punkte mit nach Hause nehmen zu können.

Eine Rolle spielt natürlich auch, wie der MTV mit dem drohenden Abstieg der Oberliga-Reserve umgehen wird. Soll die zweite Vertretung ein eigener Talente-Pool bleiben und gehen die Visionen der ersten Mannschaft in Richtung 3. Liga, so dürften sie alles daransetzen, auch Altlandsberg II in der Brandenburgliga zu halten. Wenn sie da nicht sofort reagieren, wann dann? Eine Wundertüte wird es also sein, wer da am Sonntag bei den Gastgebern so alles gegen den SV auflaufen wird.

Diesen Luxus hat Torsten Raeck nicht. Noch weiß er nicht, wer bis Sonntag fit wird und auf das Altlandsberger Parkett auflaufen kann. Beim Abschlusstraining wollte er die Entscheidung treffen. Doch dieses Problem ist in dieser Saison ständiger Begleiter der Eberswalder. Wenn aus dem so schon relativ dünn besetzten Kader Leistungsträger ausfallen, dann ist dies schon eine ordentliche Schwächung.

Ganze zwei Punkte trennen den Tabellensechsten Eberswalde und den Vorletzten HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst. Also ist die Platzierung des SV doch etwas trügerisch, eine scheinbar gute Position im Mittelfeld der Tabelle zu haben.

Interessant ist auch aus Eberswalder Sicht das Duell der beiden direkten Verfolger PHC Wittenberge gegen SV Lok Rangsdorf. Mindests einer wird beim Kampf für den Klassenerhalt Punkte lassen müssen. Schützenhilfe könnte auch vom Spitzenreiter kommen, der zu Hause den SV Jahn Bad Freienwalde empfängt.

Der Druck ist also gewaltig, aber es ist auch eine Chance der Eberswalder, gegen einen angeschlagenen Gegner mit Erfolgen wieder nötiges Selbstbewusstsein zu tanken. Auch wenn man noch nicht wirklich weiß, wer der Gegner wirklich sein wird.