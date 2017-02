Erstmals holt PSV Basdorf die Gewinner-Trophäe

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Die Mannschaft vom PSV Basdorf hat in der Külzviertel-Sporthalle das 37. Volley-ball-Traditionsturnier der SSV PCK für sich entschieden.

21 Partien (hier eine Szene aus SSV PCK Schwedt II gegen Rot-Weiß Schönow) sind beim Volleyball-Turnier in der Külzviertelhalle absolviert worden. © Carola Voigt

Zugesagt hatten acht spielstarke Teams aus der Prignitz, dem Barnim und der Uckermark. Leider sagte eine Vertretung kurzfristig ab. Die Turnierleitung entschied sich deshalb dafür, das Turnier im Modus "jeder gegen jeden" auszutragen. Jedes Team hatte folglich sechs Spiele mit insgesamt zwölf Sätzen zu absolvieren. Um den Zeitplan bei 21 Spielen auf zwei Feldern einzuhalten, wurden die jeweils zwei Abschnitte nur bis 20 Punkte ausgetragen. Über die Platzierung sollte am Turnierende die Satzdifferenz und bei Gleichstand die Differenz der Ballpunkte entscheiden.

Pokalverteidiger SSV PCK I musste, bedingt durch Perso-nalprobleme, sein Team umformieren und wusste so seine Spielstärke nicht richtig einzuschätzen. Gleich im ersten Match gegen die zweite PCK-Vertretung lief dann auch nicht alles nach Wunsch, es reichte aber für 2:0 Sätze. Gegen den PSV Basdorf musste dann aber eine klare 0:2-Niederlage verbucht werden. Die Barnimer erwiesen sich insgesamt als sehr spielstark und verloren letztlich auch die wenigsten Sätze (zwei). In den weiteren Partien wurde PCK I in seinen Leistungen stabiler, gegen vergleichbar gute Kontrahenten gab es schließlich jeweils 1:1-Satzergebnisse.

Als nach dem letzten Match alle Ergebnisse ausgewertet waren, gab es mit dem PSV Basdorf einen neuen Pokalsieger. Da drei Teams dahinter die gleiche Satzdifferenz aufwiesen, entschied zwischen ihnen die Differenz der Ballpunkte über die Plätze 2 bis 4. Überrascht und erfreut zeigte sich das PCK-I-Team über den Vize-Rang. Ähnlich zufrieden war PCK II (letztlich Turniersechster) mit seiner Leistung. Die Mannschaft hatte einen Spieler an die Erste abgegeben und gab neuen Akteuren die Chance, Spielerfahrung zu sammeln.

Erfreulicherweise für den Veranstalter gab es auch in diesem Jahr viele spannende Begegnungen - alle wurden zudem verletzungsfrei beendet. Gast-Teams beurteilten, dass durch einen Großteil der Mannschaften Spiele auf einem hohen sportlichen Niveau ausgetragen wurden.

Am 11. März wollen die PCK-Schwedter den im Vorjahr beim PSV Basdorf gewonnenen Wanderpokal verteidigen.