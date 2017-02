Enduro-Fahrer reizt die Vielseitigkeit

artikel-ansicht/dg/0/

Woltersdorf/Bernau (MOZ) Das Gelände ist sein Metier, dort fühlt er sich wohl, wenn er mit seiner KTM EXC 300 in hohem Tempo Hindernisse bewältigt. Die Rede ist von Motorrad-Geländesportler Nico Rambow vom MC Woltersdorf. Der 33-Jährige, der in Bernau (Barnim) wohnt und arbeitet, hat im vergangenen Jahr große Erfolge eingefahren.

So wurde er in der Deutschen Enduro-Meisterschaft in der Klasse E3 (300ccm Zweitakt - 650ccm Viertakt) Fünfter und nahm als einziger Brandenburger komplett an der Europameisterschaft teil. Und sein Abschneiden konnte sich auch dort sehen lassen: Fünfter in der Gesamtwertung am Saisonende. Dieselbe Platzierung erreichte er beim traditionsreichen "Novemberpokal" des MC Woltersdorf in der Championats-Wertung unter 120 ins Ziel gekommenen Fahrern. Und Rambow bestritt einen Weltmeisterschafts-Lauf in Italien, in dem er beachtlicher 13. wurde.

"Nico ist derzeit der beste Fahrer unseres Clubs", sagt Harald Täger, Chef des MC Woltersdorf und zugleich Geschäftsführer des Allgemeinen Deutschen Motorsport-Verbandes. Rambow sei ruhig und energisch zugleich, könne zupacken, wenn es im Club Arbeiten zu erledigen gibt, und kämpfe bei den Rennen bis zum Schluss um die bestmögliche Platzierung, auch wenn er manchmal die Zähne zusammenbeißen müsse.

Davon kann Nico Rambow, der Fahrer beim KTM-GST Racing Team Berlin um Christoph Lessing ist, ein Lied singen. "Um die jeweils sieben Stunden an einem Renntag zu überstehen, muss man körperlich top fit sein und die Maschine in jeder Situation beherrschen. Um vorn mitmischen zu können, muss ich bis an die Leistungsgrenze und darüber hinaus gehen. Dazu ist sehr intensives Training nötig", sagt Rambow, der beruflich Oldtimer für Firmen in Berlin und Bernau restauriert. Er trainiert sechs Tage in der Woche Fitness mit Laufen, Kraft, Ausdauer und Schwimmen. Dazu kommt das Training auf dem Motorrad.

Rambow fuhr früher Moto-Cross und fing nach langer Pause erst 2013 beim MC Woltersdorf mit Enduro an. Er liebt vor allem die Vielseitigkeit und die Herausforderung beim Motorrad-Geländesport. "Auch wenn es extrem anstrengend ist, macht es sehr großen Spaß", sagt der Bernauer. Am 11./12.März geht es für ihn mit der Deutschen Meisterschaft los. Ende April folgt in Portugal der Auftakt zur EM, die er wieder komplett in Angriff nehmen will.