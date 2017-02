Häufiger von Hennigsdorf nach Spandau

artikel-ansicht/dg/0/

Über Jahre haben die Hennigsdorfer dafür gekämpft, dass die Buslinie 136 verstärkt wird. Am Montag dürften sie ihrem Ziel ein wesentliches Stück näher rücken. Im Wirtschaftsausschuss des Kreises werden die Ergebnisse der neuesten Fahrgastzählung auf dieser Linie verkündet. Es ist aber schon von mehreren Seiten durchgesickert, dass OVG-Chef Klaus-Peter Fischer eine Verstärkung der Linie empfehlen wird. Das schlugen bereits jene Experten vor, die die Bedarfe für Oberhavels neuen Nahverkehrsplan ermittelt und vorgestellt hatten.

In dem im September 2016 vorgelegten Nahverkehrsplan empfehlen die Autoren für die Verbindung Hennigsdorf-Spandau - nach der Linie 824 Hennigsdorf-Oranienburg die am stärksten frequentierte - einen 20-Minuten-Takt. Eine zeitliche Einschränkung wird dabei nicht gegeben. Die Realität dürfte allerdings anders aussehen. "Dieser Takt wird werktags von 6 bis 9 und 15 bis 18 Uhr empfohlen", konkretisiert Kreissprecher Ronny Wappler.

Zu denen, die diese Taktverdichtung seit Jahren herbeisehnen, gehört die grüne Stadtverordnete Petra Röthke-Habeck. "Wenn ich auf Anschlüsse in Hennigsdorf angewiesen bin, nehme ich oft lieber das Rad", berichtet die Nieder Neuendorferin aus der Erfahrung heraus, dass die Busse aus Spandau häufig mit Verspätung kommen. Dieses Problem hat auch die BVG erkannt. Die hat eine schnelle Einsatztruppe, neudeutsch Taskforce, eingesetzt, die sich um die Beschleunigung von Bummellinien kümmern soll. Dazu zählt auch die 136, über die es im Internet sogar einen Song gibt. Eine Beschleunigung via Busspuren sei zu aufwändig, räumt BVG-Sprecherin Petra Reetz ein. Daher setzen die Berliner ebenfalls auf mehr Fahrten. "Zu Spitzenzeiten müssen wir noch Busse dazwischenschieben", meint Reetz.

Damit beide Verkehrsbetriebe auf der Linie im Takt bleiben, haben sie samt Verkehrsverbund VBB und Berliner Senatskanzlei eine Arbeitsgruppe gebildet. "Manche Punkte wie die Verzahnung des Fahrplans sind noch offen. Ich gehe aber davon aus, dass alles problemlos läuft", zeigt sich OVG-Chef Fischer optimistisch. Allerdings räumte er auch ein, dass es als Juniorpartner der großen BVG nicht einfach sei zu verhandeln. Die Vorgaben kommen von dort. Das betrifft auch die Ausstattung der Busse. "In Berlin realisieren sie Ampelvorrangschaltungen, die vom Bus aus bedient werden." Also müssen auch die Oberhaveler diese Technik besorgen und in ihre Fahrzeuge einbauen. "Das ist ein ziemlicher finanzieller Aufwand", merkt Fischer an. Doch der sei noch gar nichts gegen den, den die neuen Busse verursachen. Da auch andere OVG-Linien verstärkt werden sollen, müssen mehrere Fahrzeuge angeschafft werden. "Und die bekommen Sie nicht von heute auf morgen", weiß Fischer aus Erfahrung.

Daher dürfte Röthke-Habecks Wunsch, die Taktverdichtung so schnell wie möglich Realität werden zu lassen, kaum in Erfüllung gehen. Fischer rechnet damit zum Fahrplanwechsel im Dezember, "und schon das ist sehr sportlich", fügt er hinzu.

Nichts ändern wird sich am dünnen Wochenend-Fahrplan. Da verkehrt der Bus nur im Stundentakt. "Bisher ist die Verbindung indiskutabel. Benötigt wird ein 30-Minuten-Takt", fordert die Grüne. Vielleicht sollte sie mit ihren Nachbarn öfter Bus fahren. Denn ab zehn Fahrgästen pro Bus, so Kreissprecher Ronny Wappler, sei eine Verstärkung realistisch.

Bei der BVG wird übrigens auch überlegt, die 135 als X-Linie fahren zu lassen. Diese sogenannten Expresslinien sind schneller, weil sie nur an den stark frequentierten Haltestellen stoppen.