Wo Kinder in Germendorf künftig saunieren können

Germendorf (OGA) In der kommenden Woche beginnen die Bauarbeiten für die neue Kita "Pusteblume", die von der Johanniter-Unfall-Hilfe, Regionalverband Nordbrandenburg, gebaut und betrieben wird. Sie ist mit 125 Betreuungsplätzen geplant und soll zum 1. August 2018 in Betrieb gehen.

