artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Berlin hat's. München und Frankfurt am Main natürlich auch. Aber ebenso deutlich kleinere Kommunen wie Freiburg, Tübingen oder Marburg. Warum also nicht auch Eberswalde? Die Stadt hat eine Studie zum Aufbau eines Carsharing-Angebots in Auftrag gegeben.

artikel-ansicht/dg/0/1/1553192/

Teilen statt besitzen - die Idee ist einfach. Und die Effekte liegen auf der Hand oder vielmehr auf der Straße und in der Luft. Dass das Prinzip der gemeinschaftlichen Nutzung von Autos funktioniert, beweisen Großstädte wie auch kleinere Kommunen bundesweit, erklärte Silke Leuschner, Leiterin des Stadtentwicklungsamtes, die dem Bauausschuss das Projekt jetzt vorgestellt hat. Kann das Modell auch in Eberswalde funktionieren? Wenn ja, unter welchen Bedingungen? Genau dies wolle man mit der Untersuchung herausfinden.

Parkplätze sind knapp, die Straßen voll. In Berlin wie in Eberswalde. Jedes Carsharing-Auto ersetze Erhebungen zufolge vier bis zehn Privat-Pkw. Der Verkehr werde also entlastet, so Leuschner. Ebenso wie sich die Stellplatzlage entspanne. Im Schnitt werde ein Auto, in privater Nutzung, pro Tag nur etwa eine Stunde bewegt. Und dank geteilter Nutzung könnten CO2-Emissionen reduziert werden. Ein wichtiger ökologischer Effekt.

Laut Bundesverband Carsharing funktioniere Carsharing vor allem dort gut, wo es u. a. einen guten, nutzerfreundlichen öffentlichen Nahverkehr sowie gut ausgebaute Radwege gibt. Statistiken zufolge werde Car-sharing vor allem von Fahrern mit einer geringen Fahrleistung genutzt (bis 15 000 Kilometer im Jahr), erklärte Leuschner. Also dort, wo das Auto nicht zum Pendeln erforderlich ist. Der Nutzerkreis ziehe sich durch alle Bevölkerungsschichten, selbst Firmen, Institutionen und Verwaltung setzen auf Carsharing.

Laut Leuschner gebe es in Eberswalde - einer ersten Betrachtung zufolge - viele Faktoren, "die dafür sprechen, dass auch bei uns Carsharing funktionieren kann". Die Amtsleiterin verwies etwa auf die "kompakte Struktur des Stadtkerns", den Verwaltungs- und Hochschulstandort, den "vorbildlichen" Nahverkehr, die gute Anbindung an Berlin sowie das besondere "Klima" in der Stadt, das u. a. der grünen HNE zu danken sei. Kurzum: Carsharing stünde Eberswalde gut zu Gesicht, ist die Rathausspitze überzeugt.

Bliebe die Frage: Warum hat sich bislang kein Anbieter für Eberswalde interessiert? Zumeist lägen Metropolen und Großstädte im Fokus der Unternehmen. Mittlere Städte gelten als Herausforderung, aber inzwischen gebe es auch dort erste, positive Ansätze. Deshalb habe die Verwaltung den Verein "Verkehrswende in Kleinen Städten" beauftragt, die Möglichkeiten für Carsharing näher zu beleuchten und Modelle zu untersuchen. Der Verein sei bereits in Pirna, Chemnitz und Gotha aktiv gewesen. Ziel sei nicht, so versicherte Leuschner, dass die Stadt ins Carsharing-Geschäft einsteigt. Vielmehr ginge es um das Ausloten der Chancen für ein Unternehmen.

Gleichwohl: Die Mitglieder des Bauausschusses waren sichtlich perplex. "Ich hätte mir gewünscht, dass wir vorher informiert worden wären", erklärte etwa Hans Mai und erkundigte sich sogleich nach den Kosten. Der Verein erhalte für die "erste Stufe" 2500 Euro, antwortete Silke Leuschner. Im Übrigen verwies sie auf diverse von den Abgeordneten verabschiedete Konzepte als "Legitimation", was erneut für erstaunte Gesichter sorgte. Baudezernentin Anne Fellner legte nach: "Wir wollen lediglich einen Prozess anstoßen." Bevor weitere Stufen ausgelöst werden, werde die Verwaltung selbstverständlich das Parlament informieren.

Jens-Olaf Melzow regte an, auch die Gemeinden im Umland in die Betrachtung einzubeziehen. "Und vor allem auf Elektromobilität, auf Zukunftstechnologie zu setzen." Also auf e-Carsharing. Genau das werde man natürlich unter dem Aspekt grünes Image und Klimaschutzkonzept prüfen, so Fellner. Richard Bloch erinnerte daran, dass es unterschiedliche Varianten gibt, stationsbasierte wie auch flexible und private. Viktor Jede befand: "Als Station kommt eigentlich nur der Bahnhof infrage, das ist ein zentraler Ort."