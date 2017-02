XXL-Windmühlen gestoppt

artikel-ansicht/dg/0/

Die Nerven in Welsow liegen blank. Die Sorge um die Windpläne im Eignungsgebiet Kerkow-Welsow treibt nicht nur den Ortsvorsteher Arthur Lemke um, der zu jeder Sitzung der Stadtverordneten erscheint, um seinem Unmut Luft und auf die Stimmung im Dorf aufmerksam zu machen. Am Dorfrand wollen Investoren insgesamt zwölf Windkraftanlagen bauen, die 200 Meter hoch in den Himmel ragen. Die bereits bestehenden fünf Anlagen sind nur 100 Meter hoch, sollen jedoch repowert, das heißt durch modernere, höhere Windräder ersetzt werden. Um irgendwie noch als Kommune Einfluss auf die gesetzlich privilegierte Windplanung auf eigener Gemarkung nehmen zu können, sollen für jede Anlage Bebauungspläne erstellt werden. Mit einem der Investoren, Jan Teut, hat die Stadt bereits Verhandlungen geführt und einvernehmliche Abstimmungen über Standards wie Abstände zur Wohnbebauung und zur Nachtbefeuerung der Anlagen sowie zur Kostenübernahme für die Planungen getroffen. Im Gegenzug verzichtet die Stadt hier auf eine Veränderungssperre, die einem Baustopp für neue Anlagen gleichkommen würde. Von sieben geplanten Anlagen sind fünf bereits genehmigt. Zwei wurden bisher wegen eines Fischadlerhorstes in der Nähe nicht genehmigt.

In einem anderen Teilbereich des Windeignungsgebietes zwischen Welsow und Kerkow sollen vorhandene Windräder durch einen anderen Investor repowert werden. Hier gab es allerdings bisher noch kein Einvernehmen zwischen dem Vorhabenträger und der Stadt. Die Stadt Angermünde verfolgt das Planungsziel, die Belastung der Anwohner so gering wie möglich zu halten und die im Regionalplan festgesetzten Restriktionszonen von 800 bis 1000 Meter Abstand zur nächsten Wohnbebauung nicht für den Bau neuer und höherer Anlagen freizugeben. Das heißt, dass unterhalb der 1000-Meter-Grenze keine neuen 200-Meter hohen Windräder gebaut werden dürfen. Das soll mit einer sogenannten Veränderungssperre laut Baugesetzbuch verhindert werden, die zwei Jahre gültig bleibt. Die Stadtverordnetenversammlung hat nun in ihrer jüngsten Sitzung diese Veränderungssperre für einen Teilbereich des Planungsgebietes beschlossen.

Der Weg dahin sorgte im Vorfeld für lange Diskussionen, obwohl es solche Vorgehensweisen in anderen Kommunen, beispielsweise in Pinnow, bereits gibt. Einige Abgeordnete in Angermünde befürchteten vor allem, dass die Stadt dann die Planungskosten für die Bebauungspläne allein tragen müsse, die sich gut im fünfstelligen Bereich bewegen.

Die nun beschlossene Veränderungssperre betrifft allerdings nur einen kleinen Teilbereich innerhalb der Restriktionsgrenzen. Dem Vorschlag von Rainer Ebeling von der Bürgerinitiative Crussow, Veränderungssperren für alle noch nicht genehmigten Anlagen zu beschließen, folgten die Abgeordneten nicht.

Doch längst geht es den betroffenen Bürgern in Welsow, Crussow und anderen Orten nicht mehr nur um die neuen XXL-Riesen vor ihren Haustüren. Arthur Lemke brachte es auf den Punkt. "Wir zahlen die höchsten Strompreise in Deutschland. Wir bezahlen die Energiewende. Aber wir werden gar nicht gefragt. Wir kämpfen, aber wir werden ständig überfahren. Wie weit soll das noch gehen? Es reicht!"