Per Routenplaner in die Abo-Falle

Wandlitz (MOZ) Abofallen gibt es viele im Internet. Einige Betrüger legen ihre Masche besonders trickreich an und schaffen es so, auch misstrauische Nutzer zu überlisten. Heinz Peter aus Wandlitz wollte beispielsweise lediglich eine Route zu einem Bernauer Möbelgeschäft angezeigt bekommen.

Es war Anfang Oktober 2016, als der 86-Jährige mit seiner Frau nach Bernau fahren wollte, um in einem Möbelgeschäft eine neue Couch zu kaufen. Weil sich Peter in der Hussitenstadt nicht so gut auskennt, bemühte er seinen Rechner und suchte einen Routenplaner. Sein Pech: Er landete auf einer Seite, die ihm erst nach Eingabe seiner Mail-Adresse und weiteren Clicks die erwünschte Navigation offerierte. "Erst kam ständig Werbung, die ich wegklicken wollte. Am Ende wurde ich richtig wütend", gesteht der Wandlitzer ein. Als er endlich die Route erblickte, ärgerte er sich gleich wieder. Darauf hätte er auch gut allein kommen können, sagte er sich.

Schon wenige Stunden später sollte sich Peter erst richtig echauffieren. Zwischenzeitlich hatte sich eine Mail der Content Solution GmbH in seinem Postfach eingefunden. Heinz Peter wurde als Mitglied von "www.maps-routenplaner.online" begrüßt und aufgefordert, den Betrag von 500 Euro für eine 24-monatige Mitgliedschaft zu entrichten. "Ein unfassbares Ding", befand Heinz Peter und meldete sich umgehend bei der Polizei. Dort stellte er Anzeige und händigte den Beamten alle Unterlagen zum Betrugsversuch aus. Die Polizisten und auch später die Mitarbeiter einer Verbraucherzentrale rieten ihm, auf die Mails nicht zu reagieren. So hielt er es bis heute, obwohl fast täglich neue Anschreiben im Postfach landeten.

Nunmehr allerdings hat sich die Situation nochmals verschärft: Die Inkassoabteilung der Content Solution GmbH offeriert dem Wandlitzer nämlich, am 24. Februar persönlich in Wandlitz aufzutauchen. Angeblich habe die Firma bei Gericht einen Vollstreckungstitel erwirkt und sei nun berechtigt, 750 Euro einzutreiben. Das Inkasso Außendienst Team werde, wenn möglich, Wertgegenstände pfänden und diese mit einem Kleintransporter abfahren. Müssten größere Gegenstände transportiert werden, so komme ein Lkw zum Einsatz, der natürlich von Heinz Peter zu bezahlen sei. Ähnlich die Ankündigung für den Fall, dass der Wandlitzer die Tür nicht öffnen will. Ein Schlosser werde hinzugezogen und die Tür geöffnet. "Die Mehrkosten müssen wir Ihnen natürlich in Rechnung stellen. Sollten Sie Widerstand leisten, werden wir die Polizei hinzuziehen", versprechen die Macher der ominösen GmbH, die ihren Sitz übrigens in Frankfurt am Main angibt.

Heinz Peter reagierte Anfang dieser Woche erneut: Die Wandlitzer Polizei nahm wegen "Erpressung gemäß Paragraf 253 Strafgesetzbuch in Verbindung mit Körperverletzung nach Paragraf 223 Strafgesetzbuch" eine Anzeige auf. "Sollte hier am 24. Februar wirklich jemand vorbeikommen, werden Polizisten in der Nähe sein", kündigt Peter vorab an.

Ob es wirklich so weit kommen wird, darf augenblicklich getrost bezweifelt werden. Zur Tätigkeit der Content Solution GmbH finden sich im Internet unzählige Einträge. Verbraucherzentralen warnen vor der Firma, Anwälte geben online Hinweise zum richtigen Reagieren bei derartigen Forderungen. Demnach sollten Betroffene keinesfalls auf die Forderungen eingehen, weil meistens gar keine Einigung über eine Dienstleistung und den Preis erfolgt ist. Auch ersetzt die Schaltfläche "Registrieren" keinen rechtmäßigen Vertrag. Der Wandlitzer Heinz Peter sieht dem Freitag nun mit Spannung entgegen: "Mir ist wichtig, Bürger vor dieser Abzocke zu warnen. Dem muss doch Einhalt geboten werden", so seine Meinung.