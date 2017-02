Repair-Café geht in nächste Runde

artikel-ansicht/dg/0/

Glienicke (MOZ) Was macht man mit einem Stuhl, dem ein Bein fehlt? Was mit einem Toaster, der nicht mehr funktioniert? Und was um Himmels Willen mit einem Wollpullover, der an der einen oder anderen Stelle Mottenlöcher aufweist? "Reparieren!", sagt Petra Hintze vom Zentrum für achtsamen Tun "mittendrin" in Glienicke. Ob Textilien, Heimelektronik, Fahrräder, Spielzeug, Kleinmöbel, Uhren oder Messer, "jeder Versuch der Reparatur lohnt sich", findet die Organisatorin des Repair-Cafés.