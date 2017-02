Nachwuchs-Auswahl beim Grünheider SV

artikel-ansicht/dg/0/

Grünheide (MOZ) Die Handball-Saison ist zwar in vollem Gange, am Dienstagabend haben die Handball-Männer des Grünheider SV in der Löcknitzhalle aber noch einen zusätzlichen, exklusiven Termin. Ab 19.30Uhr findet ein gemeinsames Training mit Testspiel gegen die deutsche Jugend-Auswahlmannschaft statt.