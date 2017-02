Havelschloss wieder verwaist

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1553197/

Aus gesundheitlichen Gründen bat die Familie nun darum, aus dem Pachtvertrag aussteigen zu dürfen, sagte Ingo Waffler. Es ist nicht der erste Wechsel des Pächters.

Neun Jahre lang hatte der Eigentümer mit seiner Familie das im Jahr 2004 neu eröffnete Haus betrieben, bevor sich Waffler auf die Suche nach einem Pächter begab. Per Internet-Annonce sucht der Zehdenicker Unternehmer nun nach einem solventen und erfahrenen Pächter. Die Resonanz sei groß, täglich gingen zwei, drei Nachfragen von Interessenten ein. Aufgerufen wird eine monatliche Pacht von 5 000 Euro zuzüglich Nebenkosten für das ein Hektar große Anwesen ist bester Lage an der Havel samt 17 Suiten und einem historischen Kellergewölbe mit einem 330 Quadratmeter großen Restaurant. Die Pächterfamilie Overvoorde hat offenkundig viel zum Renommee des Hauses beigetragen. Auf einschlägigen Buchungsplattformen bekamen Service und Hotel "sehr gute Werte", wie Waffler betonte. Attraktiv dürfte für den neuen Pächter sein, dass die Stadt Zehdenick dem Antrag Wafflers positiv gegenüber steht, gleich an mehreren Orten auf dem Schlossgelände Eheschließungen vornehmen zu dürfen. Bereits seit 2005 ist dies innerhalb des Hauses im Kellergewölbe möglich. Künftig soll dies außerdem in der 2016 neu eröffneten Schlossscheune und darüber hinaus im Schlosspark auch möglich sein, und zwar in einem Pavillon. Durch die Standesbeamten der Stadt und der Fachaufsicht des Landkreises Oberhavel fand eine gemeinsame Besichtigung des Areals statt. Im Ergebnis sei festgestellt worden, dass Schlossscheune und Pavillon einer würdigen Form zur Durchführung von Eheschließungen entsprechen, informierte Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD) die Mitglieder des Hauptausschusses. Beide Orte sollen daher als Eheschießungsorte gewidmet werden. Der Vorteil in der Erweiterung liegt, dass sowohl in der Scheune als auch im Garten größere Familien oder ein großer Freundeskreis an der Zeremonie teilnehmen können, während der Platz im Kellergewölbe begrenzt ist. Die Stadtverordneten müssen dem Ansinnen noch zustimmen. Außerdem werden organisatorische und technische Voraussetzungen gesondert in einer Nutzungsvereinbarung geregelt. Da das Schloss zurzeit verwaist ist, wäre Familie Waffler bereit, Eheschließungen auch jetzt im Havelschloss zu ermöglichen.