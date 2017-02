Nicht jeder ist in Oberhavel erwünscht

artikel-ansicht/dg/0/

Mehr Angebote: Seit Donnerstag darf auch die Kreisvolkshochschule Integrationskurse durchführen. Außerdem gibt es jetzt Schulungen in den Heimen zu den Themen Verkehrssicherheit, Gewaltprävention und zum Wohnen in den eigen vier Wänden.

Ginge es nach Sozialdezernent Matthias Rink (CDU), würde der Landkreis künftig nur noch Flüchtlinge mit sicherer Bleibeperspektive aufnehmen und Asylbewerber, bei denen die Klärung ihrer Situation längere Zeit in Anspruch nimmt. Um Menschen, bei denen kein Bleiberecht erkennbar ist, weil sie aus sicheren Herkunftsländern kommen oder über sichere Drittstaaten eingereist sind, soll sich dagegen allein das Land Brandenburg kümmern und auch deren Ausreise organisieren.

Doch das Land spielt nicht mit, verweist auf die gesetzliche Pflicht der Landkreise zur Unterbringung und übt in einem Schreiben an Rink, das unserer Redaktion vorliegt, auch noch Kritik an dessen Intention. Denn im Sozialministerium hat der Landkreis offenbar deutlich gemacht, dass er vor allem keine Flüchtlinge aus der Nordkaukasus-Region mehr haben will. Im Sozialausschuss hatte Flüchtlingsdezernent Rink am Donnerstagabend berichtet, dass es in den Gemeinschaftsunterkünften vor allem mit Bewohnern aus diesen Bevölkerungsgruppen Probleme gebe, unter anderem wegen häuslicher Gewalt. Probleme, die auch andere Landkreise hätten und die oft Thema in Gesprächen mit den Sicherheitsbehörden seien.

Das Sozialministerium aber betont in dem Schreiben, dass das "jeweilige Herkunftsland" für die Aufnahmeverpflichtung unerheblich sei. Weigere sich der Landkreis, stelle dies eine Pflichtverletzung im Sinne des Aufnahmegesetzes dar. "Jede Berücksichtigung kommunaler Interessen ist ein freiwilliges Entgegenkommen der Zentralen Ausländerbehörde." Und offenbar ist das Land dem Kreis schon entgegenkommen. So seien im Jahr 2016 Oberhavel 58 russische Staatsangehörige zugewiesen worden, heißt es in dem Schreiben. Das habe nur 3,8 Prozent aller in Brandenburg "zur Verteilung anstehenden Asylbewerber aus der Russischen Förderation" entsprochen. Überhaupt habe Oberhavel im vergangenen Jahr sein Aufnahmesoll nur zu zwei Dritteln erfüllt. "Schon aus Fairness anderen Kommunen gegenüber sollte sich der Landkreis Oberhavel in besonderer Weise verpflichtet fühlen, die Aufnahmeverpflichtung des Vorjahres nach zu erfüllen." Deutliche Worte aus Potsdam, die im Widerspruch zur Selbsteinschätzung des Landkreises stehen, der immer wieder seine Vorbildfunktion bei der Betreuung von Flüchtlingen betont.

Noch deutlicher wird Simone Tetzlaff von der evangelischen Flüchtlingsberatung, die dem Landkreis sogar "institutionellen Rassismus" vorwirft. "Hier wird einer ganzen Bevölkerungsgruppe Gewaltbereitschaft unterstellt. Das ist nicht hinnehmbar." Viele Menschen aus dem Kaukasus würden ein friedliches Leben in Oberhavel führen.

Matthias Rink indes betonte am Freitag, dass es ihm fernliege, Menschen aus bestimmten Herkunftsländern zu stigmatisieren. "Darum geht es auch nicht. Was ich nicht verstehe, ist, dass das Land uns Menschen schickt, deren Asylantrag bereits abgelehnt wurde. Dafür muss das Land andere Lösungen finden und auch für die Menschen, die keine Bleibeperspektive haben."

Denn die Kapazitäten der Kommunen würden vermehrt für Integrationsaufgaben gebraucht, so der Dezernent. "Wir wollen den Menschen, die eine Bleibeperspektive haben, helfen, hier anzukommen, und uns stärker damit beschäftigen, mit welchen Voraussetzungen sie kommen und welche Unterstützung sie benötigen, um hier leben und arbeiten zu können." Ausgebaut wird das Integrationskurs-Angebot. Seit Donnerstag hat die Kreisvolkshochschule eine entsprechende Zulassung. Die ersten Kurse sollen demnächst in Fürstenberg und Gransee starten. Um die Vermittlung von Wohnungen zu verbessern, können Flüchtlinge Wohnungsführerscheine ablegen. In Kursen lernen sie alles über die Rechte und Pflichten von Mietern, die Trennung von Müll und die Bedeutung der Betriebskostenabrechnung. "Das dürfte die Chancen, eine Wohnung zu bekommen, erhöhen. Bislang gibt es noch zu oft Vorbehalte von Vermietern", so Dezernent Rink. Verpflichtend seien die Führerscheine freilich nicht. Auch gebe es Veranstaltungen zum Thema häusliche Gewalt und eine bessere Koordinierung im Bereich Sprache, Bildung und Arbeit.