Brandenburg (MZV) Sie sehen aus wie Scheunenfunde, glänzen aber später wie neu - die Oldtimer des Oldtimerstammtischs. "Vom BMW Dixi bis zum Cadillac ist alles dabei", schwärmt Stammtischmitglied Anton Fröhlich. Er selbst schraubt derzeit an einem Brennabor Typ D aus dem Jahr 1933 herum. So eine Oldtimerrestaurierung kann schon mal bis zu fünf Jahre dauern. "Die Holzarbeit ist hierbei die schlimmste", gesteht Fröhlich. Laut dem ehemaligen KfZ-Mechaniker findet man heutzutage kaum noch Firmen, die die Holzarbeit machen. Schon sein Vater hat Oldtimer restauriert und so ist der 76-Jährige mit den Autos aufgewachsen und hat fleißig mit geschraubt. "Alles wird selbst restauriert und gleich komplett neu gemacht", so Fröhlich über seine Arbeit mit dem Schraubenschlüssel. Von der Hebebühne an den Stammtisch. Dieser trifft sich seit 2013 immer am ersten Dienstag des Monats im Cafe "Bellevue" und es sind längst nicht nur Havelstädter dabei. Es kommen auch Oldtimerfreunde aus Potsdam, dem Landkreis Potsdam-Mittelmark und Rathenow zu den Treffen. Gut 20 Mitglieder präsentieren ihre Schätze, ob Motorrad oder Oldtimer sowie die Arbeit an ihren Maschinen auf Fotos. An den Wochenenden sind die Stammtischler meistens mit ihren Oldtimern unterwegs. Mal sind sie zu einer Veranstaltung, wie den Berlin Classics auf dem Kudamm, eingeladen oder sie organisieren selbst verschiedene Treffen inklusive Ausfahrt. Hierzu zählen unter anderem das Oldtimer-Treffen in Mötzow am Ostersamstag, 15. April, zu Beginn der Spargelsaison und die Teilnahme am internationalen Museumstag im Industriemuseum am Sonntag, 21. Mai, inDie Ausfahrten beginnen zumeist am Industriemuseum und führten bis zum Funkerberg nach Königs-Wusterhausen und ins Junkermuseum nach Dessau. Modelle wie Gogo-Mobile, DKW und Opel P4 sind dann auf den Landstraßen unterwegs. Nicht nur die Senioren sind mit Leib und Seele mit den Maschinen verbunden. Auch die Jugend interessiert sich für Oldtimer. Dann sind es meistens die Fabrikate ab den 60-iger Jahren. "Die Jugend will wissen, wo die Modelle herkommen", begründet Fröhlich das Interesse der jungen Leute an den Motorrädern und Autos. Die Entwicklung der Oldtimer-Szene geht weiter. Viele Treffen von Oldtimerfreunden tragen dazu bei. Mehr Vereine, die sich für alte Modelle interessieren, entstehen. Die Berufe der Oldtimerfans variieren und sind nicht nur in der KfZ-Branche zu finden. Es geht vom Friseur bis zum Bäckermeister. Das nächste Treffen des Stammtischs findet am Dienstag, 7. März, im Cafe "Bellevue" statt, Interessierte sind willkommen.