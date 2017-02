Die Rathenow-Karte des von Schmettau

artikel-ansicht/dg/0/

Folgt man dieser Karte, kann man sich vorstellen, wie damals bei dem romantischen Dichter Friedrich de la Motte Fouqué, der ab 1803 über dreißig Jahre im Schloss Nennhausen lebte, während seiner Ritte durch die Umgebung die Erzählung "Undine" verfestigt wurde. Ganz sicher ritt er zum Gräninger See mit dem Springberg, südlich und nördlich folgen Rollberg und der Markgrafenberg, er kam durch Wälder mit Schluchten und kleine Seen. In Richtung Stechow kam er durch Wälder, nördlich davon liegt der Ferchesaer See mit der Ferschesaer Heyde und schließlich Richtung Kotzen, wo sein früherer Lehrer Hülsen wohnte, den er ganz sicher besucht hat, die Kotzener Heyde.

Die Umgebung war reich an Seen, Wäldern, Bergen und Schluchten, die in der Vorstellung von Fouqué auch Ritter Huldbrand auf seiner Erkundung des Zauberwaldes geritten sein mochte. Dann kam er zu einer Fischerhütte am See und begegnete seiner "Undine". Die dichtete er schließlich unter der Fouqué-Eiche im Park von Nennhausen, die direkt am "Libellensee" stand, im Jahr 2006 aber von einem Sturm umgerissen wurde, und veröffentlichte sie 1811.

Eine Vorstellung von der Landschaft, durch die Fouqué ritt, zeigt das im Internet auf bb-viewer.geobasis-bb.de zusammen gefügte Kartenwerk Schmettaus. Er war nicht nur Topograph und Kartograph, sondern auch preußischer Generalleutnant. In Arno Schmidts "Fouqué und einige seiner Zeitgenossen" steht auf Seite 171: "Graf Schmettau kommt von seinem nahen Gut, wo er jetzt mit einer von Rüchel vermählt lebt, oft zu Besuch nach Nennhausen." Schmettaus Frau war die Schwester des Generals der Infanterie, Ernst von Rüchel, den auch Fouqué kennen gelernt und ihm 1826 eine Biographie gewidmet hatte. Indes war Schmettau an den Folgen einer schweren Verletzung in der Doppelschlacht von Jena und Auerstedt (1806) gestorben. Er war dort Divisionskommandeur des linken Flügels der Infanterie.