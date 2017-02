Tafeln öffnen Sammelstelle

artikel-ansicht/dg/0/

Finsterwalde (MOZ) In Brandenburg hat am Freitag das erste Logistikzentrum eröffnet, das sogenannte Tafeln für bedürftige Menschen in Cottbus, Lübben, Senftenberg und Königs Wusterhausen versorgt. Die Einrichtung in Finsterwalde (Elbe-Elster) wird vom Arbeitslosenverband Deutschland betrieben. Wie das Sozialministerium am Freitag mitteilte, steuere das Land aus Lottogeldern 19000 Euro für das Vorhaben bei. Der Arbeitslosenverband betreut im gesamten Land mehr als 13000 Menschen in einem Monat. Daneben gibt es weitere Organisationen.