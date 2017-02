Von märchenhaft bis spannend

artikel-ansicht/dg/0/

Aufgestellt wurde von 19 Veranstaltern ein umfassendes Programm an 17 Orten im Landkreis. "Die Märkischen Literaturtage richten sich sowohl an Kinder, als auch an Jugendliche und Erwachsene", sagt die mittelmärkische Kulturreferentin Doris Patzer, die den neuen Programmflyer - in neuem, modernen Design - präsentiert.

Zu erleben ist unter anderem am 24. Februar ab 19.00 Uhr in der Gesundheits- und Pädagogischen Bibliothek "Alte Brücker Post" die Veranstaltung "Integration. Ein Kurs.". Die in der Region beheimatet Andrea Jennert liest und begleitet sich am Piano. Am 3. März folgt in der Stadtbibliothek Bad Belzig "Kuttel Daddeldu". Ab 19.00 Uhr gibt Dr. Bernd Fredrich einen Überblick über das Leben und Schaffen von Joachim Ringelnatz, der für seine Seemannsfigur "Kuttel Daddeldu" berühmt wurde. In der Kunsthalle Wiesenburg wird Kinderbuchautorin Dagmar Chidolue am 22. März aus ihrem neuen Buch "Ein verrückter Hühnerhaufen" lesen. In Mal´s Scheune - Studio Wiesenburg liest die Autorengruppe "Federflug" am 26. März ab 13.00 Uhr "Übergänge". Die Texte beschreiben Situationen der Veränderung. Die letzte Veranstaltung im Rahmen der Literaturtage wird am 30. April die Lesung "Hilke Rosenbooms Literatur für Kinder" im Kunst- und Seminarhaus "Alte Schule" Wiesenburg sein. Alma B. Fichtner liest Geschichten aus ihren Lieblingskinderbüchern vor.

Das gesamte Programm ist nachzulesen unter www.potsdam-mittelmark.de. (Bitte beachten, die Veranstaltungen in der Bibliotheksscheune Cammer entfallen aus Krankheitsgründen.)