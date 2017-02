Angekommen in Liebenwalde

artikel-ansicht/dg/0/

Matthäus Monz ist der neue Pfarrer in Liebenwalde und bekennender Schalke-Fan. Das verwundert auch nicht, denn geboren wurde Monz in Gelsenkirchen, aufgewachsen ist er in Bottrop. Was aber viel wichtiger ist, er liebt das Fußballspiel nicht nur als Zuschauer vor dem Fernseher oder als Fan im Stadion. Er tritt auch selbst gern als Spieler auf das runde Leder ein. Deshalb kann er sich auch gut vorstellen, in der Freizeit selbst auf einen Platz aufzulaufen. Beste Voraussetzungen also, um in Liebenwalde Fuß zu fassen.

Doch bevor Monz dem FV Liebenwalde eine Stippvisite abstattet, muss er noch richtig ankommen. Die Möbel sind inzwischen bereits im Liebenwalder Pfarrhaus eingetroffen. Noch steht nicht alles an seinem Platz. "Doch das kommt schon", ist sich Monz sicher. Die ersten Gottesdienste in Liebenwalde, Wensickendorf und Hammer hat er bereits gehalten, seit er die Pfarrstelle am 1. Februar offiziell antrat. In Zehlendorf wird er dieses Wochenende sein, Liebenthal steht am 26. Februar auf dem Programm. Der Termin für den ersten Gottesdienst in Neuholland muss noch mit dem Gemeindekirchenrat abgestimmt werden, doch die Kirche in Neuholland kennt Monz schon. "2014 habe ich dort als Vertretung einmal einen Gottesdienst abgehalten", verrät er.

Insgesamt kennt sich Monz, der verheiratet ist, ganz gut im Landkreis Oberhavel aus. Denn nach Abschluss seines Theologiestudiums, für das er zuerst in Münster und danach in Halle an der Saale Bücher wälzte, Vokabeln paukte und sich im freien Sprechen auf der Kanzel übte, führte ihn sein Vikariat nach Oranienburg. Am Runge-Gymnasium vervollständigte er seine pädagogische Ausbildung, um Religionsunterricht erteilen zu dürfen. Der danach folgende Entsendungsgottesdienst führte den schlanken und sportlichen Monz nach Groß Särchen im Sorbenland. "Ein idyllisches Örtchen und angenehme Einwohner", wie er erzählt. Außerdem ein wichtiger Meilenstein, fügt er hinzu. "Denn das ist die erste Stelle, wo du als frisch gebackener Pfarrer auf dich gestellt bist. Wenn es Probleme gibt, dann musst du sie alleine lösen. Das macht niemand für dich", erklärt er. Aber Monz hat's geschafft und fühlte sich dort durchaus wohl. Dass er sich dennoch auf die Stelle in Liebenwalde bewarb, dafür gab es einen guten Grund. Denn man wächst mit seinen Aufgaben, vor allem mit der Größe der Gemeinden und ihrer Gemeindeglieder, wie er schmunzelnd ergänzt.

Im Gepäck in Liebenwalde hat Monz allerdings keinen vorgefertigten Arbeitsplan. "Natürlich habe ich viele Ideen, wie das Gemeindeleben belebt und gestaltet werden kann. Aber ich muss das Fahrrad auch nicht neu erfinden", meint Monz. "Jetzt bin ich erst einmal in den Gemeinden unterwegs, um mich vorzustellen und um zu sehen, was überhaupt an Angeboten vorhanden ist. Außerdem werden ich Ideen sammeln, was die Leute bewegt und was sie sich wünschen. Was gut ist und funktioniert, das sollte Bestand haben und fortgeführt werden. Daneben muss aber auch Raum geschaffen werden, um in den Gemeinden neue Arbeitskreise etablieren zu können", freut sich Matthäus Monz auf viele neue Bekanntschaften in seinem Pfarrsprengel.