Noch freie Plätze bei Gesundheitskursen

Brandenburg (MZV) Interessierte können ab dem kommenden Donnerstag, 23. Februar, noch an zwei Gesundheitskursen der Volkshochschule in der Havelstadt teilnehmen. Es gibt noch freie Plätze für die Rückenschule und die Ausgleichsgymnastik. Der Kurs Rückenschule findet in der Zeit von 10 bis 11 Uhr statt und wird 11-mal, jeweils donnerstags, durchgeführt. In diesem Kurs wird die altersgerechte Rückenschule vermittelt. Die Teilnehmer erlernen Übungen zur Stärkung der Muskulatur und wie sie im Alltag rückenschonend heben. Ziel ist es, dass die Kursteilnehmer eigenständig die Anregungen fortführen. In der Zeit von 11.30 bis 12.30 Uhr heißt es ebenfalls jeweils am Donnerstag "Ausgleichsgymnastik am Vormittag". In dem 11-maligen Kurs steht die Erhaltung der vorhandenen Beweglichkeit im Mittelpunkt. Die Teilnehmer erhalten Tipps und Anleitungen für den Alltag. Die geschwächten Muskelpartien werden gekräftigt und die gekürzten Muskelgruppen gezielt gedehnt. In das Kursprogramm integriert sind Übungen für eine bessere Koordination und ein besseres Haltungsbewusstsein. Diese können von jedem erlernt werden, unabhängig von Alter, Trainingszustand oder Vorkenntnissen. Beide Kurse finden unter Leitung der Dozentin Christiane Ulbricht im Haus der Begegnung, Jacobstraße 12, Saal statt. Die Kursgebühr beträgt jeweils 50 Euro und ermäßigt 25 Euro. Anmeldungen nimmt die Volkshochschule unter der Telefonnummer 03381/250447 entgegen. Eine Probestunde kann in Abstimmung mit der Volkshochschule vereinbart werden.