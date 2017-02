BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bieten Freifunk

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (red) Die Bündnis-Grünen der Stadt gehören zur Freifunkbewegung und stellen einen Teil ihres WLANs ab sofort allen Bürgern und Touristen zu Verfügung, die sich in der Nähe der Ritterstraße 90 aufhalten. Damit unterstützt BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN jetzt auch in Brandenburg an der Havel die Freifunkinitiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, flächendeckend kostenfreien und zeitlich unbegrenzten Zugang zum Internet zu schaffen. Mit den derzeit bestehenden 37 Zugangspunkten ist die Abdeckung zwar noch lange nicht lückenlos, aber die Bewegung nimmt auch in der Havelstadt immer mehr Fahrt auf.