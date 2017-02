Neues Prinzenpaar

artikel-ansicht/dg/0/

Dallgow-Döberitz (MOZ) Prinz Markus der Erste hat abgedankt: Das neue Prinzenpaar des SV Dallgow, Viktoriya I. und Christian I., hat in den kommenden Tagen bis zum Aschermittwoch viel zu tun. So werden Viktoriya Chumakin, sie ist Trainerin der rhythmischen Sportgymnastik und vielseitige Tänzerin im Ensemble des Friedrichstadtpalastes, und Christian Thamm, Inhaber der Tanzschule Allround, zahlreiche Kinder der Grundschule "Am Wasserturm" mit Kamelle und Co. in Verzückung bringen. Weiterhin wollen sie der Falkenseer Tafel erneut Spenden zukommen lassen. Blumen gibt es zudem für Passanten. Natürlich werden auch die Sponsoren des Vereins aufgesucht. Dallgow Helau!Foto: pr