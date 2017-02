Aufenthaltsort von tausenden Flüchtlingen in Brandenburg unklar

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) In Brandenburg wird nach einigen tausend Flüchtlingen gesucht, die 2015 über Ungarn und Österreich ins Land kamen. Ihr Aufenthaltsort ist unklar. "Wir wissen, dass nicht alle hier bleiben wollten", sagte der stellvertretende Sprecher des Innenministeriums, Wolfgang Brandt, am Samstag. Die Frage sei, ob die Menschen wirklich vermisst würden oder nur an einem anderen Ort lebten.