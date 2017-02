artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert mehr Tempo bei Planung und Bau neuer Schulen in Berlin. "Schulneubau wird eines der wichtigsten bildungspolitischen Themen für den rot-rot-grünen Senat", sagte der GEW-Landesvorsitzende Tom Erdmann am Samstag anlässlich einer Fachtagung seiner Gewerkschaft. Jahrelang sei diese Aufgabe verschleppt worden, tausende Schulplätze fehlten. Nun stehe Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) in der Pflicht: "Frau Scheeres' Bilanz wird in vier Jahren auch daran gemessen, wie erfolgreich der Schulneubau gewesen sein wird."