Denkmalschutz: Im Zweifel für den Antragsteller

Potsdam (MOZ) Brandenburgs oberste Denkmalpfleger haben es schwer. Kommt es zu einem Streitfall, entscheidet die zuständige Ministerin als letzte Instanz. In drei von vier Fällen richtet sich das Votum gegen die Empfehlung des Landeskonservators. Folgen sind Veränderungen an geschützten Bauten bis hin zum Abriss.

In dieser Woche ist es wieder passiert. Ein Einwand von Landeskonservator Thomas Drachenberg wurde von Kulturministerin Martina Münch (SPD) quasi vom Tisch gewischt. Es ging um ein Denkmal für sowjetische Gefallene in Reitwein (Märkisch-Oderland). Auf dem Friedhof der Gemeinde wurden gefallene Soldaten beerdigt, deren Überreste im vorigen Jahr im Oderbruch gefunden wurden. Nun hatte die Untere Denkmalbehörde des Landkreises zugestimmt, dass die Namen der Soldaten auf dem Sockel einer denkmalgeschützten Stele verewigt werden dürfen. Zum Teil mit dem Zusatz "Helden der Sowjetunion" und Bildplaketten.

Landeskonservator Drachenberg erhob dagegen Einwände. Er erinnerte daran, dass die Namen von Soldaten, die früher dort bestattet wurden, auf einer Steinplatte aufgeführt sind. Jetzt werde nicht nur das Aussehen der denkmalgeschützten Stele verändert, mit den verschiedenen Tafeln gebe es auch zweierlei Umgang mit den Toten.

Landrat Gernot Schmidt (SPD) hatte darauf verwiesen, dass es sich um einen Wunsch der russischen Botschaft handelt. Er ist der Ansicht, dass man der russischen Seite entgegenkommen sollte - ohne bürokratische Hürden aufzubauen. Das sah das Ministerium genauso. Außerdem verwies ein Sprecher darauf, dass das Landesdenkmalamt seine Bedenken nicht fristgerecht vorgebracht hatte.

Bereits in der Vorwoche hatte Drachenberg eine Schlappe hinnehmen müssen. Dort entschied Münch gegen das Votum der Oberen Denkmalbehörde, dass im streng geschützten Garten des Brecht-Weigel-Hauses in Buckow ein neues Servicegebäude für Besucher errichtet werden darf.

Etwa 10 000 Genehmigungsverfahren zu Veränderungen an Denkmalen bis hin zum Abrissantrag gibt es jährlich in Brandenburg. Nur in einem Dutzend Fälle stimmt das Votum von Unterer und Oberer Denkmalschutzbehörde nicht überein. Meist wird dann ein Kompromiss mit dem Eigentümer gefunden.

Gelingt das nicht, wird das sogenannte Dissensverfahren eingeleitet und das Ministerium hat das letzte Wort. Die Fachabteilung berät, die Ministerin trägt dabei letztlich die Verantwortung. Im vergangenen Jahr gab es gar keinen Dissensfall. Von 2011 bis 2015 waren es 16. In nur vier Fällen votierte die jeweilige Ministerin im Sinne des Landesdenkmalamtes. Abgelehnt wurde beispielsweise die Errichtung eines Neubaus in der Nähe von Park Sanssouci, der das Unesco-Weltkulturerbe beeinträchtigt hätte. Erfolglos blieb 2013 auch ein Vorhaben des damaligen Landrats Karl-Heinz Schröter (SPD), eine Ruine auf dem Gelände des Zisterzienserklosters Himmelpfort abzureißen.

Dagegen wurde 2015 gegen die Bedenken der Potsdamer Schlösserstiftung und des Landeskonservators genehmigt, dass das städtische Klinikum um eine Etage für Privatpatienten erhöht werden darf. Beim Umbau des Fontanemuseums in Neuruppin plädierte der Landeskonservator für einen Fahrstuhl, der außen am Haus verläuft. Das Ministerium als Geldgeber der Baumaßnahmen entschied sich für den Fahrstuhl, der durch die Decken des Gebäudes verläuft, was wesentlich preiswerter zu haben war.

2011 entschied das Ministerium, dass in Eberswalde der ehemalige Sitz der Märkischen Elektrizitätswerke abgerissen werden darf. Zur Begründung hieß es, dass eine Erhaltung wirtschaftlich unzumutbar sei. Auch in dem Fall hatte Drachenberg noch Chancen für das Denkmal gesehen.

Im Kulturausschuss des Landtages interessierte man sich jahrelang nicht für die Dissensverfahren. Erst nach entsprechender Berichterstattung durch diese Zeitung Ende 2015 fanden die Abgeordneten es wenig transparent. Seitdem werden die jeweiligen Entscheidungen dem Ausschuss mitgeteilt.