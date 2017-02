Die Hemmschwelle sinkt

artikel-ansicht/dg/0/

Sie werden geschlagen, geschubst, getreten, geohrfeigt oder gar mit Waffen bedroht. Die Pöbeleien und Respektlosigkeiten gegenüber Polizisten nehmen bekanntermaßen stetig zu. Das hatte die Gewerkschaft der Polizei zuletzt immer wieder betont und moniert. Nicht nur in Großstädten ist das der Fall, sondern auch in ländlichen Regionen sind Beamte Opfer von Beleidigungen, Nötigungen oder eben körperlicher Gewalt. Kein Wunder, dass sie im Einsatz zuweilen Gefahren ausgesetzt werden, die mit Blick auf die persönliche Sicherheit mehr als nur grenzwertig sind.

"Übergriffe treten bei verschiedensten Anlässen auf. Das können etwa öffentliche Veranstaltungen sein, aber auch bei Einsätzen wie Ruhestörungen oder Identitätsfeststellungen", so Mutschischk. "Wir stellen fest, dass insbesondere in Zusammenhang mit dem Konsum von Alkohol und Drogen die Hemmschwellen sinken. In der Folge steigt die Aggressivität gegenüber Polizisten an. Der Respekt gegenüber den Beamten in der Bevölkerung lässt scheinbar nach", meinte sie weiter. Das lässt sich anhand der statistischen Werte auch belegen. 2012 registrierte die Polizei für die Inspektion Havelland noch 27 Übergriffe, direktionsweitweit waren es 223, Tendenz steigend.

Doch wie bewertet die Polizei die Zunahme von Attacken? "Wenn Polizeibeamte Opfer von Angriffen wurden oder werden, stellt dies aus unserer Sicht eine gesteigerte, hohe kriminelle Energie der Täter dar. Man muss bedenken, dass in diesen Fällen ein Mensch angegriffen wird, der seiner Arbeit nachgeht. Polizisten, die täglich ihren Dienst leisten, gewährleisten schließlich die Sicherheit der Bürger. Auch sie haben Familien und Kinder und möchten wieder wohlbehalten und unversehrt nach Hause kommen", appellierte Mutschischk.

Der Tatbestand "Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte" kann im Übrigen gemäß des Paragrafen 113 des Strafgesetzbuches mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren nach sich ziehen. Auch eine empfindliche Geldstrafe kann drohen. "In besonders schweren Fällen ist eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren möglich."

Ordnungshüter können sich natürlich, wie jeder Bürger auch, vor Übergriffen schützen. Sie müssen aber nach dem Polizeigesetz und den entsprechenden Dienstvorschriften handeln. Wie sich ein Beamter wehrt, hängt von der Schwere des Angriffs ab. Deshalb werden sie auch geschult, regelmäßiges Schießtraining inklusive, der eigenen Sicherheit und damit auch den Angehörigen zuliebe.