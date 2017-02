WM-Slalom letzte Chance auf deutsche Medaille

artikel-ansicht/dg/0/

St. Moritz (dpa) Die deutschen Skirennfahrer haben nur noch eine Chance, um in St. Moritz eine WM ohne Medaille zu verhindern. Im Slalom ruhen heute die Hoffnungen vor allem auf dem zuletzt angeschlagenen Felix Neureuther. Er hat in dieser Disziplin zwar bereits zwei Medaillen geholt, musste sich zuletzt aber wieder wegen Rückenproblemen behandeln lassen. Außer dem 32-Jährigen stehen noch Linus Straßer, Stefan Luitz und Dominik Stehle am Start.