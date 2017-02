Beschwerden über Lücken beim Winterdienst

artikel-ansicht/dg/0/

Lietzen (MOZ) In den zurückliegenden Wochen kam es bei einigen Bürgern der Ortschaft zu Irritationen, weil in ihren Straßen der Winterdienst nicht funktionierte. Bürgermeister Frank Kasper informierte in der Gemeinderatssitzung über die Ursache des Problems: "Alle Straßen, die nicht beräumt wurden, standen seltsamer Weise nicht im alten Vertrag für die Straßenreinigung. Das ist bisher niemandem aufgefallen, weil die Fahrer der Schneeräumfahrzeuge in der Vergangenheit in alter Tradition alle Bereiche abfuhren und auch diese Wege mitbearbeiteten."

Nach Bekanntwerden des Vertragsmangels habe die Gemeinde umgehend reagiert und eine Ergänzung des Vertrages angemahnt. "Wir möchten natürlich, dass die Bereiche weiter bearbeitet werden. Die Schneeberäumung erfolgt deshalb ab sofort - wenn erforderlich - auch wieder in der Kleinen Straße am Sportplatz, Am Mühlenfließ, Lietzener Vorwerk und in der Hinterstraße", erläuterte Kasper.

Insgesamt, resümierte der Bürgermeister, habe es aber in diesem Jahr weit weniger Beschwerden über mangelhaften Winterdienst gegeben. In diesem Zusammenhang lobte er die Gemeindearbeiter: "Alle Wege, die von ihnen von Schnee und Eis zu räumen waren - vor allem im Kita-Bereich und an den Bushaltestellen - haben sie vorbildlich sauber, schnee- und eisfrei gehalten."