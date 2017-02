Offene Türen im neuen Asylheim in Markendorf

artikel-ansicht/dg/0/

Markendorf (MOZ) Am Freitag, 24. Februar, findet in der neuen Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Markendorf ein Tag der offenen Tür statt. Von 15 bis 19 Uhr sind dazu neben Anwohnern auch alle anderen interessierten Frankfurter eingeladen, informiert Wolfgang Brandt, stellvertretender Pressesprecher im brandenburgischen Innenministerium. Angeboten werden Führungen durch das Gebäude, Mitarbeiter des Ministeriums und der Zentralen Ausländerbehörde des Landes beantworten Fragen. Das frühere Halbleiterwerks- und Verwaltungsgebäude wurde in den vergangenen eineinhalb Jahren für rund 7,68 Millionen Euro zu einer Flüchtlingsunterkunft umgebaut. Sie soll bis zu 280 Menschen Platz bieten und ist vor allem für die Unterbringung von Familie gedacht. Wann die ersten Asylsuchenden einziehen werden, stehe noch nicht fest, so Wolfgang Brandt.