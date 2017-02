Trainer der Mattenfüchse

artikel-ansicht/dg/0/

In der Freizeit engagiert für das Ringen: Seit zwei Jahren trainiert René Bohn an der Grundschule Mitte Kinder. © René Matschkowiak

"Ringen", denkt René Bohn laut nach, "ist eigentlich der ideale Sport für Kinder. Es wird nicht geschlagen. Und wenn jemand auf den Schultern liegt, ist der Kampf zu Ende. Außerdem werden viele körperliche Fähigkeiten der Kinder geschult." Auch deswegen stehe er jede Woche als Trainer in der Grundschule Mitte auf der Matte. Die Kinder der ersten bis vierten Klasse, die in dieser Woche am Training teilnehmen, haben offensichtlich viel Spaß dabei.

René Bohn räumt ein, dass es ihm manchmal nicht leicht fällt, die Trainingszeiten mit seiner Schichtarbeit als Revierleiter bei der Bundespolizei zu vereinen. "Die Kinder sind das aber wert", betont er. Vergangene Woche am Trainingstag etwa fängt er seine Spätschicht, auch dank verständnisvoller Kollegen, später an und arbeitet die Stunden dann bis in die Nacht wieder raus. "Ich bemühe mich immer, die Trainingzeiten abzusichern", sagt René Bohn. Allerdings bei besonderen Gefährdungslagen, gehe es auch mal nicht. Dann hätten Kinder, Erzieher und Eltern auch Verständnis.

René Bohn hat als Kind auch gerungen, erinnert er sich. "Mein Sohn John ist dann auf die Grundschule Mitte gegangen und interessierte sich auch für das Ringen", erzählt er. John ist inzwischen an der Sportschule.

René Bohn engagiert sich seit vielen Jahren für das Ringen. "Die Ringergemeinde beim RSV 90 in Frankfurt ist wie eine Krake, die dich vereinnahmt", meint er lachend. Er machte seinen Trainerschein und trainiert nun seit über zwei Jahren die Schulkinder.

Ein wichtiger Aspekt dabei ist neben dem Spaß für die Kinder auch die Sichtung neuer Talente. Insgesamt sieben Kinder konnte er schon auf das Leistungszentrum Ringen schicken. "Bei unserer Trainingsstunde kann natürlich weiterhin jedes Kind mitmachen, egal ob mit viel oder weniger Talent", stellt René Bohn klar. Damit die Kinder der Grundschule Mitte sich mit dem Ringen noch besser identifizieren, hat er die Mattenfüchse ins Leben gerufen. So heißt die Trainingsgruppe seit kurzem. Und genau diese Mattenfüchse haben im letzten Herbst auch ihren ersten Pokal in Wettkämpfen gegen andere Schulen gewonnen. "Ein toller Erfolg", findet René Bohn.

Dass sich Kinder bewegen, findet er wichtig. Die Sportlehrer sind zwar engagiert, aber zwei oder drei Sportstunden in der Woche sind für viele Kinder zu wenig, meint der Trainer.

Am besten sieht man das an Laurin, einem Mädchen aus der Trainingsgruppe. Seit einiger Zeit trainiert die Viertklässlerin am Leistungszentrum. Zum Schultraining kommt sie trotzdem. Egal ob Junge oder Mädchen, sie legt jeden gern auf die Schultern und das mit einer Freude, dass es Spaß macht zu zusehen. "Aus ihr könnte mal was werden", sagt René Bohn. "Ein echtes Talent. Die Bedingungen für Talenteförderung an der Schule sind wirklich gut", findet er. Die Sportlehrer, Schulleiterin und Hortnerin seien engagiert und auch die Eltern würden ihren Anteil leisten. Für René Bohn ist dies auch eine Motivation für seine ehrenamtliche Arbeit, die Kinder zu trainieren. Am 8. März findet der nächste Talente-Sichtungstag an der Schule statt. "Da ist dann hier richtig viel los", freut er sich.