Hürdenlauf in Ahrensdorf

artikel-ansicht/dg/0/

Ahrensdorf (MOZ) Im Protokoll zur vergangenen Ortsbeiratssitzung in Ahrensdorf wurde unter dem Punkt "notwendige Investitionen" der Gehwegbau zwischen den Grundstücken in der Lindenstraße 3 bis 23 aufgeführt. "Oberste Priorität!!!" steht dahinter vermerkt. Bei einem Rundgang durchs Dorf zeigen Ortsvorsteher Jürgen Jähnig und seine Vorgängerin Karin Kahl, warum ihnen dieser Punkt so wichtig ist. Der Gehweg gleicht einem Trampelpfad: Er ist uneben und nicht richtig befestigt. "Wir sind hier nicht alles Hürdenläufer", kommentiert Karin Kahl, den Blick stets nach unten gerichtet, um ja nicht zu stolpern.