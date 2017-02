Pegelstand an Haustür beträgt 1,90 Meter

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1553331/

Den Krieg hatten wir überlebt, leider ohne Vater. Die Brandstiftung der alten Post im April 1945 durch die abziehende deutsche Wehrmacht, hatte abgebrannte Häuser von der Wasserstraße bis zur Kreuzung Grünstraße/Fischerstraße hinterlassen.

Die Stadtbrücke über den Freienwalder Landgraben (Kanal) war gesprengt und durch eine Holzbrücke provisorisch ersetzt worden. Der Winter 1946/1947 war sehr kalt. Unser einfach verglastes Küchenfenster ließ sich nicht öffnen, da das gefrierende Kondenswasser zu einer dicken Eisschicht erstarrte. Wir haben mit sieben Personen in dem kleinen Einfamilienhaus gewohnt. Geheizt wurde nur das Wohnzimmer und in der Küche wurde gekocht. Zur Nacht bekamen wir Kinder eine mit Sand gefüllte Wärmflasche aus der Ofenröhre mit ins Bett.

Plötzlich wurde erzählt, dass der Oderdamm gebrochen ist und das Hochwasser kommt. Auch 1946 hatten wir Hochwasser, denn die Wasserstraße war überflutet und Hans Hönisch hatte einen Steg von Wasserstraße 7 quer über die Fahrbahn in Richtung Fischerstraße aus stehenden 200 Liter fassenden Benzinfässern und Laufbohlen gebaut. 1946 hat es funktioniert.

Die gleiche Konstruktion wurde 1947 einfach weg gespült. In dieser Zeit war ich zehn Jahre alt. Wir mussten unser Haus verlassen und wurden in der Grünstraße 13 auf dem Dachboden untergebracht. Es war die schlechteste Zeit meines Lebens, denn wir hatten wenig zu essen. Der Maurer Kurt hatte von einem Bauern Kartoffeln bekommen, die ihm erfroren waren. Aus diesen und etwas Getreide, das in der Kaffeemühle geschrotet wurde, hat unsere Mutter etwas Essbares gekocht. Die eiserne Bratpfanne war rostig, weil ohne Fett gebraten wurde.

Den steigenden Pegel der Oder haben wir Kinder bei Bauer Mielenz miterlebt, wo wir täglich neue "Dämme" gegen die steigende Flut errichteten. An unserer Haustür hatten wir nach einer Woche 1,90 Meter Pegelstand. Der Weidendamm und der Bahndamm in Richtung Angermünde und Hohenwutzen hatten das Wasser angestaut. Mit hoher Geschwindigkeit floss es durch Landgraben und die Wasserstraße. Der Dammbruch zwischen Jungfernloch und der alten Badeanstalt und der Bruch des Bahndammes erleichterte den Durchfluss.

Im Mai war das Wasser verschwunden. Die Entwässerungsgräben waren voller Fische. Ein Graben mündet am "Schneckwerk" (Schöpfwerk) Alttornow in den Landgraben, nachdem er vorher als Rohrleitung unter den Gleisen des Bahnhofes fließt. Dort kamen auch Fische an, die wir mit einem Kescher fingen. Am nächsten Tag hatte sich ein gleichaltriger Junge eines Offiziers der Roten Armee auf "meinem" Platz positioniert und mit Kescher auf Beute gelauert. Ich bin dann über die Gleise gelaufen und habe herumliegende tote Fische durch das Rohr treiben lassen. Am nächsten Tag war "mein" Platz wieder frei.

Der Sommer 1947 war sehr sonnig und trocken. Wir sind sehr oft an der Sechserbrücke baden gegangen, denn durch die starke Strömung hatte der Kanal sandigen Untergrund und klares Wasser. Dort habe ich schwimmen gelernt. Die Zeitverschiebung zwischen Sommer- und Winterzeit betrug zwei Stunden. Wir konnten lange draußen spielen. Die Alte Oder in Höhe der Eisenbahnbrücke in Richtung Angermünde und Hohenwutzen hatte nach Abfluss des Hochwassers paradiesische Sandbänke hinterlassen.

Wir Kinder konnten diese Sandbänke erreichen, wenn wir über die in der Luft hängenden Gleise kletterten. Der Dammbruch zwischen Jungfernloch und der alten Badeanstalt wurde mit Kies aufgefüllt, der mit Kipploren und Feldbahnschienen aus einer Grube in der Frankfurter Straße geholt wurde. Die Loren waren am Wochenende ein sehr schönes Spielzeug für uns.