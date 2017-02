Brandenburger Orthopäde ist Präsident

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (tms) Die Landesärztekammer (LÄK) Brandenburg, Interessenvertretung für 13.489 Mediziner im Land Brandenburg, wird neuerdings von einem Gespann aus Brandenburg-Rathenow geführt. Bei der jüngsten Vorstandswahl für die neue vierjährige Legislaturperiode wählten die Delegierten der Kammerversammlung Dipl.-Med. Frank-Ullrich Schulz zum Vorsitzenden und Dr. med. Hanjo Pohle zum Vizepräsidenten. Pohle ist Allgemeinmediziner in Rathenow, Schulz Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie in Brandenburg an der Havel. Der 64-Jährige setzte sich mit 47 zu 38 Stimmen gegen Amtsinhaber Udo Wolter, der den Chefposten nach 20 Jahren hergeben muss. Warum Schulz im nahen Renteneintrittsalter das arbeitsreiche Amt anstrebte? Weil er sich seit Jahren für die Belange der weiten Medizinerschaft einsetzt. Und für die Patienten. Seit 2008 ist er Mitglied der Kammerversammlung und Mitglied des Weiterbildungsausschusses, zählt seit 2012 zum Vorstand und ist seit 2013 Mitglied der Ständigen Konferenz "Ärztliche Weiterbildung" der Bundesärztekammer. Auf www.bundesaerztekammer.de heißt es: "Die Bundesärztekammer (Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Ärztekammern) ist die Spitzenorganisation der ärztlichen Selbstverwaltung; sie vertritt die berufspolitischen Interessen der 481.174 Ärztinnen und Ärzte (Stand: 31.12.2014) in der Bundesrepublik Deutschland. Als Arbeitsgemeinschaft der 17 deutschen Ärztekammern wirkt die Bundesärztekammer (BÄK) aktiv am gesundheitspolitischen Meinungsbildungsprozess der Gesellschaft mit und entwickelt Perspektiven für eine bürgernahe und verantwortungsbewusste Gesundheits- und Sozialpolitik." Auf "kleiner" Ebene zielt genau darauf auch Frank-Ullrich Schulz ab. Auf Landesebene setzt er sich nun verstärkt für die medizinische Versorgung der Bevölkerung ein, fürs Miteinander sowie die Weiter- und Fortbildung und den Erfahrungsaustausch der Ärzte, und er hofft, die Gesundheitspolitik sinnvoll mitgestalten zu können. Unterstützer möchte er auch sein für die 2014 gegründete Medizinische Hochschule Brandenburg und das im Februar 2017 an 20 Schulen im Land Brandenburg (davon zwei in Brandenburg an der Havel) gestartete Modellprojekt "Schulgesundheitsfachkräfte".