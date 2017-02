Mit Zumba starten und mit Singen aufhören

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Das Triathlon-Bike sagt die Wahrheit - das Fahrrad verrät jedermanns wahres Alter. Das ist zumindest das Versprechen, mit dem die Initiatoren des für September geplanten Erkner Triathlons die Besucher des Familientags am 11. März an ihren Stand in der Stadthalle locken wollen. Das Familienbündnis Erkner um Koordinatorin Ellen Schneider hat wieder ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Es gibt insgesamt 19 Angebote, bei denen die Besucher sich jeweils 15 Minuten lang aktiv betätigen sollen, außerdem 31 Stände, die durchgehend - also von 13 bis 17 Uhr - besetzt sind. Macht in Summe 50 Mal Spiel, Spaß und Sport zum Mitmachen, wirbt das Familienbündnis.