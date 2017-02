Der Finowkanal - Wasserstraße am Scheideweg

artikel-ansicht/dg/0/

Liebenwalde/Eberswalde (OGA) Was wird aus dem Finowkanal? Diese Frage ist weiter offen, obwohl sich seit Jahren zahlreiche Initiativen und Privatleute für seinen Erhalt und die touristische Nutzung engagieren. Antworten soll ein Symposium am 24. Februar im Eberswalder Paul-Wunderlich-Haus geben.

Eine Reihe von Initiativen ringen seit Jahren um Konzepte, wie der Finowkanal in das touristische Gesamtangebot Nordost-Brandenburgs besser integriert werden kann. Bisher mit bescheidenem Erfolg. Eine dieser Initiativen ist der Verein "Unser Finowkanal", dessen Vorsitzender Professor Hartmut Ginnow-Merkert ist. "Das Land Brandenburg hat sich als größter Bremser erwiesen", sagt der ehemalige Industrie-Designer.

Trotz zahlreicher verbaler Bekundungen aus Potsdam, wie hoch man dort die Bedeutung des Finowkanals für die Region einschätze, fehle es an tätiger Hilfe, die Wasserstraße für Besucher zu erhalten. Zentrales Thema sind Pflege und Betrieb der Schleusen, denn ohne dauerhafte Durchlässigkeit der Abstiegsbauwerke ist der Kanal für Sportbootfahrer uninteressant.

Die Steigerung der Attraktivität für Binnenschiffer, Ausflügler, Radler oder Wanderer wird von verschiedenen Faktoren behindert. Das Geld für die Aufrechterhaltung der Schiffbarkeit sowie die Sanierung und den Betrieb von mehr als einem Dutzend Schleusen will das Berliner Verkehrsministerium nicht mehr aufbringen. Dabei bietet der Kanal nicht nur Freizeitkapitänen, Kanuten oder anderen Wassersportlern Entspannung und ein einzigartiges Naturerlebnis, sondern auch seltene Blicke in die technische Historie des Wasserbaus und auf eine Reihe von Zeugnissen der Industrie-Geschichte an den Ufern.

Als Appetithäppchen für die potenzielle Übernahme der Wasserstraße habe der Bund laut Ginnow-Merkert einen zweistelligen Millionenbetrag angeboten. Doch viele Anrainer-Gemeinden zieren sich. Der Kreis würde sich engagieren, weiß der ehemalige Industrie-Designer, aber nicht ohne Beteiligung der Kommunen und Initiativen. Auch der Barnimer Landrat Bodo Ihrke drückt aufs Tempo, denn die bevorstehende Kreis-Gebietsreform lässt ein späteres positives Votum der neuen Groß-Kommune als unwahrscheinlich erscheinen.

Das Symposium am 24. Februar um 16 Uhr im Paul-Wunderlich-Haus, Am Markt 1, ist für jedermann zugänglich. Weitere Informationen gibt es unter www.unser-finowkanal.de