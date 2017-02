Mietpreisgrenze für Eberswalde erhöht

artikel-ansicht/dg/0/

Im Ergebnis ihrer Arbeit erklärte Kühn: Der Landkreis braucht ein sogenanntes schlüssiges, ein gerichtsfestes Konzept zur Bestimmung der Angemessenheit der Kosten. Das zu erarbeiten erfordere Zeit und Geld. Und es bedarf dazu eines Büros. Ihrer Einschätzung zufolge sei "nicht vor 2019 mit diesem Konzept" zu rechnen. Denn die Leistung müsse aufgrund des Volumens (zirka 50 000 Euro) ausgeschrieben werden. Bis dahin, so regte Kühn an, sollte als Interimslösung die bestehende KdU-Richtlinie angewandt werden. Allerdings ergänzt um ihre Analyseergebnisse, Urteile gerichtlicher Entscheidungen sowie unter Berücksichtigung des aktuellen Eberswalder Mietspiegels. Für die Mitarbeiter im Jobcenter und Grundsicherungsamt, die über Anträge von Hartz-IV-Empfängern zu befinden haben, sollten "Arbeitsanweisungen" erlassen werden, so Kühn.

Dabei sollten vier Grundsätze festgeschrieben werden: Mietpreise für die Barnimer Kommunen und Ämter (bei Erhöhung der Angemessenheitsgrenze für Eberswalde), Anpassung der Betriebskostenrichtlinie (Einführung einer Bruttokaltmiete), Anpassung der Wohnungsgrößen bei Eigentum sowie Anwendung der Wohngeldtabellen. Die Kreisverwaltung trägt diese Vorschläge offensichtlich mit. Denn Kühns Empfehlungen und Resultate sind bereits in eine Vorlage an den Kreistag zur Anpassung der aktuellen KdU-Richtlinie eingeflossen, wie Dezernentin Silvia Ulonska sagte.

Im zweiten Halbjahr, so führte Kühn weiter aus, habe sie 33 strittige Fälle aus dem Jobcenter sowie aus dem Grundsicherungsamt unter die Lupe genommen. Etwa ein Drittel der Bescheide waren ihrem Urteil zufolge zu beanstanden. Sechs Mal empfahl sie eine sogenannte Teilabhilfe, also eine teilweise Korrektur, in fünf Fällen eine "Vollabhilfe". "Diesen Empfehlungen sind wir natürlich gefolgt", ließ Ulonska wissen. Und Gaby Wehrens, Leiterin des Jobcenters, ergänzte: "Auch aus unserer Sicht sind die von Frau Kühn verfassten Empfehlungen ein gutes Papier. Sie erleichtern den Mitarbeitern doch in einer Vielzahl von Fällen die Entscheidung."

Per 31. Dezember 2016 erhielten 13 413 Personen in 8149 Bedarfsgemeinschaften Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende vom Jobcenter. Das Grundsicherungsamt meldete zum Jahresende 1531 Personen, die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter bzw. bei Erwerbsminderung erhalten. Die Zahl der Widersprüche belief sich im zweiten Halbjahr 2016 beim Jobcenter auf 355 (210 davon wurden zurückgewiesen), beim Landkreis auf 18 (zwölf zurückgewiesen).

Mit der Überarbeitung der Richtlinie reagiert der Landkreis auf eine Entscheidung des Landessozialgerichts sowie auf Beschwerden der Volkssolidarität, die Hartz-IV-Empfänger vertritt.