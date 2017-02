artikel-ansicht/dg/0/

Prenzlau (MOZ) Erstmals in ihrer fast 200-jährigen Geschichte hat die Sparkasse Uckermark die Milliarde geknackt. So hoch ist die Bilanzsumme für das Jahr 2016. Das Bankhaus schwimmt in Geld, ist aber überhaupt nicht glücklich darüber.

Normalerweise jubeln Banker, wenn sie genug Geld in Händen haben. Doch durch die anhaltende Niedrigzinsphase weiß auch die Sparkasse Uckermark nicht mehr, wohin mit den vielen Millionen. Die Sparer brachten 2016 überdurchschnittlich viele Einlagen auf die Kasse. "Wir sind Milliardär", entfuhr es Vorstandschef Wolfgang Janitschke, als er davon hörte.

Doch in den Tresoren der Bank quellen die Scheine nicht über. Das Geld muss angelegt werden, soll es im Sinne der Sparer Gewinn bringen. Das allerdings gelingt immer schwieriger. Denn den meisten Banken geht es ähnlich. Eine gefährliche Entwicklung: Einen Teil des Geldes musste die Sparkasse jetzt negativ anlegen. Also zahlt sie für Guthaben drauf.

Zwar hat das Kreditinstitut mit seiner nach eigenen Angaben ausgesprochen konservativen Geschäftspolitik genügend Eigenkapital in den vergangenen Jahren angehäuft, doch bringen die betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen momentan "mehr Leid als Freud", so Wolfgang Janitschke. Die Gegenmaßnahmen würden auf Dauer die Entwicklung nicht aufhalten. Während Institutionen und Firmenkunden bei hohen Einlagen mit sogenannten Verwahrentgelten rechnen müssen, will die Bank Privatkunden vorerst nicht belasten. Zinsen auf das Ersparte sind aber auch kaum drin. Also bleibt das rote Sparbuch weiter der Klassiker.

Über auszugebende Kredite lässt sich der Geldsegen nicht gewinnbringend anlegen. Zwar ist der Vorstand mit dem Firmenkundengeschäft zufrieden, weil vor allem die Landwirtschaft Geld benötigt, dafür aber sinken die Finanzierungsanfragen der Kommunen. Durch das eigene hohe Steueraufkommen bauen gerade sie derzeit ihre Schulden in Millionenhöhe ab.

Die Sparkasse hat es geschafft, bei steigenden Einlagen und negativen Anlagebedingungen immer noch einen Gewinn von vier Millionen Euro zu erwirtschaften. Der fließt in die Rücklagen - Vorsorge für die ungewisse Zukunft. Zum positiven Ergebnis beigetragen haben die Erhöhungen der Kontogebühren, Kostensenkungen im Unternehmen und das wachsende Kreditgeschäft. Private Hausbauer nutzen verstärkt die günstigen Zinsen, um Immobilien zu kaufen, zu sanieren oder zu renovieren.

Aufrecht erhalten bleibt das Geschäftsstellennetz. Es sollen keine Filialen aus Kostengründen geschlossen werden. Auch in schwierigen Zeiten. Doch die Sparkasse setzt künftig auf die zunehmende Digitalisierung. Die Zahl der Online-Banking-Nutzer liegt bereits bei 40 Prozent. Fast 300 000 Euro wurden im vergangenen Jahr in die technische Ausstattung und in die Modernisierung investiert. "Auf keinen Fall werden wir aber die individuelle Beratung unserer Kunden aus den Augen verlieren", sagt Vorstandsmitglied Thorsten Weßels.