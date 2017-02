Zeitreise zu Brandenburgs Vorfahren

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Ein historischer Roman mit Brandenburger Schauplatz: Diana Schlößin widmet sich in ihrem Buch "Semnonenhain" dem Germanenvolk der Semnonen, die vor etwa 2000 Jahren in der Region zuhause waren. Etwas darf für die Eberswalderin dabei nicht zu kurz kommen: die Liebe.

Semesterferien, Emma besucht ihre Eltern in der Heimat. Dort gerät sie mit ihrem Freund in einen Streit. Er misshandelt sie. Sie versucht zu fliehen, doch er erwischt sie. Als er der jungen Frau eine Waffe an den Kopf hält, passiert es. Ehe sich ein Schuss lösen kann, verlässt sie die Welt, die sie kannte. Ausgelöst durch ihr Stoßgebet. Als sie wieder zu sich kommt, ist sie in einer Zeit, die sie nur aus ihrem Studium der Indogermanistik kennt. Es ist das Jahr elf vor Christus. Zu dieser Zeit führen die Semnonen, die zu den elbgermanischen Sueben gehören, ein altertümliches Leben. Ein Leben, zu dem Egmont gehört und auch er hat ein Gebet gesprochen, das die beiden zusammenführte.

"Klar, wird es eine Liebesgeschichte geben", sagt Diana Schlößin. Sie ist die Autorin der Geschichte um Emma und ihre Zeitreise. Die Eberswalderin bringt mit "Semnonenhain" ihr bereits 13. Buch auf den Markt, dies ist allerdings das erste im Selbstverlag (Schönschrift Verlag), den sie erst Mitte Januar gegründet hat. Bislang hat sie Sachbücher sowie Kinder- und Jugendliteratur verfasst. An eine junge Leserschaft richtet sich auch ihr erster historischer Roman.

Diana Schlößin hat nach eigener Aussage einen Faible für dieses Genre. Die Outlander-Reihe von Diana Gabaldon über die Highland-Saga habe sie sehr fasziniert. Ebenso "Das Lächeln der Fortuna" von Rebecca Gable. Den zeitlichen Rahmen für ihre eigene Geschichte hat sie aus mehreren Gründen gewählt. "Zum einen widmet sich meines Wissens kein historischer Roman diesem Germanenstamm", sagt die 36-Jährige. Zum anderen war dieser unter anderem in Brandenburg, genauer in der Havelland-Region, beheimatet. Nach den Recherchen von Diana Schlößin erstreckte sich das Semnonen-Gebiet von der Oder bis zur Elbe bis an die Havel. Der Semnonenhain, die bis heute nicht genau verortete Kultstätte des Stammes, erhält bei Diana Schlößin eine Schlüsselrolle. Dort werden Egmont und Emma zusammengeführt. Für die Textpassagen, in denen sie in die Sprache von Egmont und den anderen Dorfbewohnern wechselt, hat sie sich die Hilfe von Prof. Dr. Norbert Oettinger geholt, der die verwendeten Sätze ins Westgermanische übersetzt hat.

Sechs Wochen lang habe sie zu den Semnonen recherchiert. "Viel habe ich im Internet gefunden, aber auch in der Eberswalder und anderen Bibliotheken", so Diana Schlößin. Geschrieben habe sie das Stück dann in 17 Nächten, erzählt sie. Den fehlenden Schlaf habe sie am Tag nachgeholt, nachdem die vier Kinder und Ehemann versorgt waren. "Danach habe ich vier Wochen Pause gebraucht", sagt sie.

Hauptberuflich geschrieben, das hat sie nicht immer. Nach dem Abitur, so erzählt sie, hat sie eine Ausbildung in der Gastronomie absolviert. "Nicht gerade zur Freude meiner Eltern", so Diana Schlößin. Sie habe lange nicht gewusst, was sie machen soll. Ausbildungen zur Ayurveda-und Vaastu-Therapeutin folgten. Über Vaastu, ein Prinzip der Raumgestaltung nach Hindu, habe sie auch ein Sachbuch geschrieben. Nichts davon hätte geklappt, sagt sie. "Ich war wirklich verzweifelt", sagt sie. Daraufhin habe sie sich an eine höhere Macht gewandt. "Ich habe Fragen auf einen Zettel geschrieben und beim Meditieren kam die Antwort", erklärt sie diese spirituelle Erfahrung. Das Ergebnis: Bücher für Kinder und Jugendliche schreiben. Seit 2013 folgt sie nun dieser Eingebung.

Für ihr Schriftstellerhandwerk hat sie ein klares Prinzip: möglichst wenig Gewalt, dafür lösungsorientiert. "Kinder brauchen ja einen Ort, an dem nicht nur Schlimmes geschieht, einen Rückzugsort", erklärt sie. Und der gewaltvolle Beginn von Emmas Geschichte? Eher eine Notwendigkeit für die Handlung, sagt sie. Ihre eigenen Kinder, aber auch ihr Mann, seien Testleser für all ihre Bücher. "Sie sagen mir ganz direkt, was ihnen gefällt und was nicht", so Diana Schlößin.

Die Geschichte von Emma und Egmont ist auf den 300 Seiten noch nicht zu Ende erzählt. Diana Schlößin hat vor, eine Trilogie zu schreiben. "Der Roman ist von Anfang an so angelegt", sagt sie. Im März will sie die Arbeit am zweiten Teil beginnen.

Der erste Teil "Semnonenhain" ist auf Anfrage bestellbar unter www.schoenschrift-verlag.de.