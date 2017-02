Ohren voll von der Lärmallee

artikel-ansicht/dg/0/

"Ich habe jegliches Vertrauen in die Stadtverwaltung, in die Stadtverordneten und in die Landespolitik verloren. Sie alle sind jahrzehntelang dem Hirngespinst eines neuen Grenzübergangs quer durch den Nationalpark nachgejagt. Wenn wir Bürger uns nicht stark machen, so wie die Bürgerinitiative am Pinnower Kreisel, dann passiert gar nichts", erklärt Wolfgang Rodewald. Der Schwedter sah sich bestätigt, als der Bund die neue Straße aus dem Verkehrswegeplan bis 2030 strich. Auch von der Idee, den Schwedter Grenzübergang für Lkw zu sperren und damit den Transitverkehr aus der Schwedter Innenstadt zu verbannen, hält er für unrealistisch. "Das ist lebensfremd. An Tempo 30 in der Nacht hält sich auch kein Lkw", ist seine Erfahrung. Die Brummis sind es, die ihn auf der Lindenallee am meisten stören. Seine Balkonfenster sind in der Nähe der Fußgängerampel am Centrum Kaufhaus. Dort bremsen die 40-Tonner im Minutentakt und starten wieder lautstark mit ihren Dieselmotoren. Nachts bei offenem Fenster zu schlafen, das gehe da natürlich nicht.

Wolfgang Rodewald schlägt vor, eine stadtnahe Umfahrung des Schwedter Stadtzentrums zu bauen. Diese neue Straße soll vor dem Ortseingang von Schwedt von der L 284 abzweigen, über den Kanal führen und auf dem dafür verbreiterten Winterdeich auf die Brückenstraße zur Grenze geleitet werden. Die B 166 könnte dann über die Karl-Teichmann-Straße und diese neue Deichstraße geführt werden. Lindenallee und Berliner Straße wären entlastet.

Der Neubau wäre rund 2,5 Kilometer lang, greift nicht so krass in den Nationalpark ein wie der geplante neue Grenzübergang und wäre völlig unabhängig von der polnischen Seite realisierbar, die sich ja bekanntlich gegen den neuen Grenzübergang ausgesprochen hatte.

Die Idee der Zentrumsumfahrung über den Deich ist nicht neu. Eckehard Tattermusch, von 1966 bis nach der Wende Stadtarchitekt, unterstützt die Idee Rodewalds und erinnert in einem Brief an den Schwedter Bürgermeister daran, dass die Stadtverordneten von Schwedt 1948 genau diese Straße in einem Wiederaufbauplan für Schwedt beschlossen hatten.

Rodewald ist rüstig und kritisch, will sich noch einmischen. "Ich bin bereit, die Gründung der Initiative vorzubereiten. Aber sie zu leiten, dafür bin ich zu alt. Dafür werden sich sicher jüngere Mitstreiter finden", sagt er.

Kontakt: Wolfgang Rodewald, Tel. 0333222668.