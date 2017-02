Zukunft in der Logistikbranche

artikel-ansicht/dg/0/

Fahrlehrer Kai Jorke vom Institut für berufliche Fortbildung in Halle/Saale zeigt Abdul Wahid Rasuly aus Afghanistan auf dem Hof des Übergangswohnheims in Wandlitz das Führerhaus seines Lkw. © MOZ/Lisa Mahlke

"Das sind viele junge, tolle Menschen, die Lust verspüren, die gewillt sind, etwas zu tun, die mich angesprochen haben, wie sie einen Job bekommen könnten", sagte Rüdiger Hinrichsen am Donnerstag im Übergangswohnheim in Wandlitz. Der Bremer Unternehmer stellte sich und sein Autohaus Hinrichsen als potenzieller Arbeitgeber etwa 30 Geflüchteten vor. Bernd Schmidt vom Institut für berufliche Fortbildung (IbF) in Halle/Saale präsentierte Weiterbildungsmöglichkeiten in der Logistikbranche am IbF.

Zu der Job-Veranstaltung hatten der Vorsitzende der CDU Panketal, Kay Schröder, und der Vorsitzende der CDU Wandlitz, Klaus Siebertz, geladen. In der vergangenen Woche wurde bereits zur Weiterbildung im Bereich Smart-Repair informiert, am Freitag ging es dann um den Beruf des Web-Developers. "Sie wollen unbedingt ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Die Motivation ist sehr hoch", sagte Klaus Siebertz über die Geflüchteten.

Bernd Schmidt stellte zunächst einen Kurs im Bereich Lager und Logistik vor. Der vierwöchige Lehrgang kann direkt im Wandlitzer Übergangswohnheim belegt werden. Die "berufliche Erprobung", wie Bernd Schmidt es ausdrückte, umfasst Einblicke in diesen Arbeitsbereich, Theorieunterricht, Bewerbercoaching. Dazu gehören aber auch Übungen mit dem Scangerät und erste Fahrübungen mit dem Gabelstapler, um dann einen Gabelstaplerschein ablegen zu können.

Zwar steht auf dem Flyer des IbF, dass der Kurs von Dolmetschern begleitet wird, doch Bernd Schmidt machte deutlich, dass auch für einen eventuellen späteren Beruf Deutschkenntnisse vonnöten seien. So klangen einige der vorgestellten Kursinhalte und andere Ausbildungswege für viele noch nach entfernter Zukunftsmusik. Denn zum Beispiel für den Gefahrgutführerschein, der Teil des Lager- und Logistikkurses ist, müsse mindestens Deutsch auf Niveau B2 nachgewiesen werden - die meisten der Geflüchteten können das aber noch nicht. Trotzdem wurde in der Präsentation auch die Weiterbildung zum EU-Berufskraftfahrer vorgestellt und die jungen Männer konnten sich probeweise in einen Lkw setzen.

Rüdiger Hinrichsen, zu dessen Autohaus auch eine Spedition mit 32 Lkw und ein Abschleppdienst gehört, machte den Geflüchteten Mut: "Wir erwarten ganz wenig Deutsch von euch." Ein CE-Führerschein sei zwar Pflicht, wenn jemand Kraftfahrer sein will. Aber Deutsch auf Level A1 reiche ihm. "Jedem, der bei mir arbeitet, finanziere ich einen Führerschein", sagte er außerdem. Und auch für andere Positionen brauche er in seinem Unternehmen Personal. Zunächst jedoch gab er allen Interessierten seine E-Mail-Adresse. Zudem wird er darüber informiert werden, wenn jemand am IbF einen Kurs oder eine Weiterbildung absolviert hat.

"Für mich persönlich war dieser Termin heute sehr schön", sagte er. Diejenigen, die gewillt sind, etwas zu tun, Deutsch zu lernen und sich zu integrieren, müsse man an die Hand nehmen und ihnen einen Weg zeigen. Er sieht Potenzial: "Ich glaube, dass sie viele Sachen können, die wir heute gar nicht gesehen haben."