Ost-Wirtschaft so stark wie nie

"Die Ost-Wirtschaft lässt aufhorchen. Die Lage der Betriebe ist so gut wie noch nie. Auch die Investitionsabsichten erreichen einen Höchststand", sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben am Freitag. Der ostdeutsche Aufschwung gehe damit bereits in sein viertes Jahr.

Der Umfrage zufolge melden 52 Prozent der Betriebe in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen eine gute Geschäftslage. Unzufrieden sind demnach nur acht Prozent. Der daraus resultierende Saldo von 44 Punkten bedeutet einen erneuten Anstieg um zwei Punkte gegenüber dem bisherigen Rekordniveau vom vergangenen Herbst. Damit ist die Stimmung im Osten zudem besser als im Bundesdurchschnitt (38 Punkte).

Die Konjunktur hatte dem DIHK zufolge Impulse zuletzt vor allem von der Binnenwirtschaft bekommen, die in den neuen Ländern noch bedeutender sei als in den alten. Besonders zufrieden sind Baufirmen (Saldo von 53 Punkten) und IT-Dienstleister (56 Punkte), aber auch die Industrie kommt zunehmend besser zurecht (41 Punkte).

Allerdings zeigen sich die Unternehmen in ihren Erwartungen vorsichtig: 22 Prozent der knapp 6000 befragten Firmen erwarten eine nochmalige Verbesserung der Lage, 13 Prozent jedoch ein Verschlechterung. Neben dem Fachkräftemangel und hohen Energiepreisen schlagen dabei dem DIHK zufolge Unsicherheiten über den Kurs der US-Regierung, die Modalitäten des Brexits sowie die Entwicklung geopolitischer Krisen auch im Osten stärker zu Buche.

Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben verweist auf die positive Rolle Berlins für den ganzen Osten: "Schwung kommt aus der Hauptstadt: Berlin bleibt das mit Abstand optimistischste der 16 Bundesländer." Generell wollten die Ost-Unternehmen ihre Investitionen stärker hochfahren als im Bundesdurchschnitt. Das gelte besonders für den Dienstleistungssektor.

Zudem setze sich der Beschäftigungsaufbau fort. Für das laufende Jahr rechnet der DIHK mit 40 000 neuen Stellen. "Damit steigt die Beschäftigung in den neuen Ländern nun bereits seit zwölf Jahren kontinuierlich an". Jedes fünfte ostdeutsche Unternehmen möchte demnach neue Jobs schaffen, in Berlin sogar fast jedes vierte. Die Umsetzung werde allerdings zunehmend schwieriger. Grund sei der große Fachkräftemangel, den jedes zweite ostdeutsche Unternehmen als Risiko sieht. Deshalb müsse gerade die berufliche Bildung gestärkt werden. "Lehrer an den Gymnasien sollten ihre Schüler nicht einseitig aufs Studium vorbereiten, sondern auch die guten Karrierechancen in den Ausbildungsberufen aufzeigen", forderte Wansleben.