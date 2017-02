Unterschiedliche Ansichten zum Baumschutz

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Oranienburgs modifizierte Baumschutzsatzung hat diese Woche in allen Ortsbeiräten für eine Menge Gesprächsstoff gesorgt. Dass Nadelbäume nach dem Entwurf künftig nicht mehr unter Schutz stehen sollen, wird allgemein begrüßt. Warum aber allein die Waldkiefer noch geschützt werden soll, wurde selbst in Sachsenhausen und Malz noch lebhaft diskutiert. Am Ende stimmten diese beiden Ortsbeiräte dem von der Verwaltung vorgelegten Satzungsentwurf aber einhellig zu.