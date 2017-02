Eine Obergrenze fürs Bargeld

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin/Brüssel (MOZ) Die EU-Kommission spricht von Obergrenzen. Es geht allerdings diesmal nicht um Zuwanderer, sondern um Geld. Brüssel will die Höhe von Bargeldzahlungen begrenzen. Dagegen regt sich Widerstand - besonders in Deutschland.

Der frühere ABBA-Sänger Björn Ulvaeus hasst Scheine und Münzen. Seit sein Sohn ausgeraubt worden ist, macht er sich für eine bargeldlose Gesellschaft stark. "Haben wir die Fähigkeit verloren zu sehen, dass Münzen und Scheine nur Symbole sind, und dass diese Symbole leicht gegen andere ausgetauscht werden können?", fragt Ulvaeus.

In Schweden rennt er damit offene Türen ein: Dort ist ein Spruch weit verbreitet. "Bargeld braucht nur deine Oma - und der Einbrecher." In dem skandinavischen Land wird nur noch jeder fünfte Einkauf mit Bargeld bezahlt, in Deutschland sind es laut unterschiedlichen Quellen zwischen 70 und 80 Prozent.

Und so läuten hierzulande nicht nur bei Datenschützern die Alarmglocken, wenn die EU-Kommission über Obergrenzen bei Bargeldgeschäften diskutiert. Für diesen Vorstoß hat Brüssel einen triftigen Grund, es geht um den Kampf gegen den internationalen Terror: "Barzahlungen sind bei der Terrorfinanzierung weit verbreitet", heißt es in einem Aktionsplan der Kommission. Daher lohne es sich, über Obergrenzen nachzudenken. Diese gibt es schon in mehreren EU-Ländern.

Nun denkt Brüssel über eine europaweit einheitliche Regelung nach. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hält eine Barzahlungsgrenze von 5000 Euro für sinnvoll. Von einer geplanten Abschaffung von Münzen und Scheinen könne keine Rede sein, erklärte er vor Jahresfrist, als das Thema schon einmal aufflammte.

Der Präsident des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft, Mario Ohoven, sieht aber gerade diese Gefahr: "Eine Obergrenze für Bargeldgeschäfte wäre der erste Schritt auf dem Schleichweg zur völligen Abschaffung von Scheinen und Münzen", sagt er. "Kein Bargeld bedeutet totale staatliche Kontrolle", meint Ohoven. "Unter dem Vorwand, Kriminalität und Terrorismus zu bekämpfen, strebt die EU-Kommission den gläsernen Bürger an."

Auch Datenschützer sind alarmiert. "Bargeld ist gelebter Datenschutz. Und der darf nicht aufs Spiel gesetzt werden", erklärt Klaus Müller, der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands. In einem Positionspapier des Verbandes heißt es dazu: "Wer keine elektronischen oder digitalen Datenspuren hinterlassen möchte, die Rückschlüsse auf Kaufentscheidungen zulassen, oder anonym bleiben will, braucht dafür Bargeld."

Auch das Argument, Bargeld könne gestohlen werden, halten die Verbraucherschützer nicht für stichhaltig. Denn auch bargeldlose Alternativen seien keineswegs sicher: "Immer wieder finden Kriminelle neue Sicherheitslücken und Tricks, zum Beispiel beim Onlinebanking." Dann kommt noch ein ganz praktischer Hinweis: Bei Stromausfällen oder technischen Störungen ist Bargeld verlässlicher als digitales Geld.

Zwar wächst auch in Deutschland der Anteil der Kartenzahlungen, doch eben nur sehr langsam. Dabei ist es durchaus bequem, die Karte zu zücken, statt Münzen und Scheine aus der Geldbörse zu fingern. Doch den Überblick über die Haushaltskasse zu behalten, fällt schwerer. Es gibt auch nachvollziehbare Argumente gegen zu viel Bargeldumlauf. Die Herstellung von Münzen ist teuer, der Transport zu den Banken auch. Und mit einer Begrenzung von Bargeldzahlungen könnte die Schwarzarbeit zumindest eingedämmt werden.

Das gilt in Europa

¦ FRANKREICH: Die Höchstgrenze der Bargeldzahlung liegt bei 1000 Euro. Bargeldzahlungen unter Privatpersonen sind aber nicht begrenzt. Das Ausstellen einer Rechnung ist bei Beträgen über 1500 Euro als Nachweis vorgeschrieben.

¦ POLEN: Die Höchstgrenze für Bargeldzahlungen liegt bei 15 000 Euro.

¦ TSCHECHIEN: Beträge bis 350 000 tschechischen Kronen (umgerechnet rund 13 000 Euro) können pro Tag in bar bezahlt werden.

¦ ITALIEN: Die Höchstgrenze für Barzahlungen liegt bei 2999,99 Euro.

¦ BELGIEN: Bei Waren und Dienstleistungen liegt die Höchstgrenze der Bargeldzahlung bei 3000 Euro. Bargeldzahlungen beim Immobilienerwerb sind verboten.

(Quelle: Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland)

INTERVIEW: „Man verliert ein Stück Souveränität“

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) ist gegen eine Begrenzung oder gar Abschaffung von Bargeld. Über Gründe sprach Jörg Schreiber mit Frank-Christian Pauli vom VZBV-Team Finanzen.

Herr Pauli, die Verbraucherzentrale lehnt generelle Obergrenzen bei Bargeldzahlungen ab. Warum?

Wir lehnen das ab, weil es Situationen gibt, in denen Verbraucher auf Barzahlungen auch größerer Beträge angewiesen sind. Nicht immer ist die Bezahlung mit Karten oder mobilen Bezahlsystemen möglich. Klassisches Beispiel ist der Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen.

Nun führen Befürworter einer Obergrenze an, dass man damit Kriminellen und insbesondere Terroristen das Handwerk legen könnte ...

Natürlich erschwert eine Obergrenze die Geldwäsche, wirklich verhindern kann sie diese nicht. Die Frage ist aber, sind die Nebenfolgen einer solchen Obergrenze verhältnismäßig? Es droht die Gefahr, dass Verbraucher „kriminalisiert“ werden, bloß weil sie beim privaten Verkauf von etwas Wertvollem sicher gehen und Bargeld sehen wollen.

Wäre eine Pflicht zur bargeldlosen Überweisung nicht auch ein Eingriff in die Privatsphäre?

Datenschutz ist zweifellos wichtig. Es drohen daneben aber noch andere Abhängigkeiten. Der Verbraucher wäre dann nämlich auf die Funktionsfähigkeiten und gegebenenfalls Kosten eines Anbieters von Zahlungssystemen angewiesen. Man verliert dadurch ein Stück Souveränität, weil man für den Austausch einen Dritten braucht.

Aber setzt sich der bargeldlose Zahlungsverkehr nicht immer mehr durch?

Auch heute schon werden beim Einkauf in Geschäften und Kaufhäusern größere Beträge in den meisten Fällen unbar bezahlt. Der Gesetzgeber sollte die Möglichkeit des Privatverkaufs aber nicht ausschließen. Ein sinnvoller Ansatz wäre zu sagen: Wenn schon eine Obergrenze für Barzahlungen, dann nur für den Handel, nicht für Privatleute.

Viele Sparer haben auch Angst vor negativen Zinsen und bunkern ihr Geld daher lieber unter dem Kopfkissen ...

Tatsächlich lagert eine ganze Menge Bargeld nicht bei Banken, sondern in Wohnungen – auch wenn das nicht ungefährlich ist. Die Abschaffung von Bargeld würde diese Leute zwingen, ihr Geld auf Konten einzuzahlen. Wir stehen auf dem Standpunkt: Die Entscheidungsfreiheit sollte beim Verbraucher bleiben.