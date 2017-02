Klärendes Gespräch soll Wogen in Fürstenberg glätten

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenberg (GZ) Um Kritik an der Arbeitsweise in der Fürstenberger Kita "Kleine Strolche" zu klären - dafür ist das persönliche Gespräch das geeignete Mittel, nicht eine öffentliche Sitzung des Sozialausschusses. Darauf einigten sich die Mitglieder des Gremiums bei ihrer Sitzung am Donnerstag. Bis es dazu kam, ging jedoch mehr als eine dreiviertel Stunde ins Land, bis es Lothar Kliesch (SPD) reichte, und er einen entsprechenden Antrag zur Geschäftsordnung stellte, der einstimmig angenommen wurde und die Debatte damit beendet war.

Zuvor war unter anderem erneut das Schreiben von Elternvertreter Ingo Albrecht Thema, das bereits bei der vergangenen Sozialausschusssitzung behandelt wurde. Man sei sich einig gewesen, dass viele Allgemeinplätze zu konkretisieren seien, erinnerte Manfred Saborowski (Linke). Stattdessen sei ein Schreiben gefolgt, in dem erklärt werde, dass es nicht konkreter werde."Ob öffentlich oder nicht, Probleme, die ich nicht kenne, kann ich nicht bearbeiten", so Saborowski. Bei der Frage, weshalb beispielsweise für Getränke extra zu zahlen sei, hätte auch ein Blick in die entsprechende Satzung genügt, die genau dies regelt.

Marco Bock erneuerte die Kritik an der Einrichtung. Er zitierte aus dem Konzept der Kita, beklagte fehlerhafte Beteiligung des Kitaausschusses. "Die Fakten sind nicht von der Hand zu weisen", sagte er. Unter anderem habe seine 14 Monate alte Nichte für ihr Alter ungeeignetes Essen bekommen. In den vergangenen Wochen seien gleichwohl Verbesserungen deutlich geworden. Für Unsachlichkeiten wolle er sich entschuldigen. "Ich will keine schmutzige Wäsche waschen", betonte Bock, was von anderen Eltern im Publikum mit Gelächter quittiert wurde.

Laut einer schriftlichen Stellungnahme der Kita ist auf viele Sachverhalte bereits in Kita-Ausschuss, Elternversammlungen und -gesprächen eingegangen worden. Überdies sei den meisten Eltern das Schreiben Albrechts unbekannt. Im Sitzungssaal anwesende Eltern bestätigten dies. Eventuelle Streitpunkte könnten nicht verallgemeinert werden.

Susanne Kornetzky (CDU) mutmaßte, etwaige Probleme hätten sich schlicht aufgestaut. Mit klärenden Gesprächen lasse sich dem frühzeitig begegnen. "Wenn es keine Kommunikation gegeben hätte, würde ich dem zustimmen", sagte Bürgermeister Robert Philipp (parteilos). "Woran ich mich auch störe, ist, dass das so einseitig gehandhabt wird." Die Kritiker beanspruchten stets die Deutungshoheit. "Das ist nicht förderlich für eine Diskussion", so Philipp. So werde auch moniert, dass negative Schlagzeilen in die Öffentlichkeit dringen. Gleichzeitig werde von den Kritikern verbreitet, Kinder würden beim Wechsel in die Schule Defizite aufweisen. "Ganz dünnes Eis", betonte der Bürgermeister.