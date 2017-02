Prima Klimain Birkenwerder schaffen

artikel-ansicht/dg/0/

Birkenwerder (OGA) Ehrgeizige Ziele hat Birkenwerders Klimaschutzmanager, der seit Anfang des Monats im Rathaus arbeitet. Gunnar Thöle will die von den Gemeindevertretern beschlossenen 22 Klimaschutzziele umsetzen. Beispielsweise soll bis zum Jahr 2030 der Stromverbrauch in Birkenwerder um mindestens 20 Prozent gegenüber dem Jahr 2011 zurückgehen. Auch der Wärmeverbrauch sowie der Kohlendioxidausstoß sollen drastisch reduziert werden. Das geht aus dem integrierten Klimaschutzkonzept für den Ort hervor.

Von der Nordsee an die Briese: Birkenwerders Klimaschutzmanager hat zuletzt in Nordfriesland gearbeitet. © MZV

Drei Jahre hat der 39-Jährige Zeit, denn seine geförderte Stelle ist zunächst auf diese Zeit befristet. "Gut leben mit weniger Verbrauch von fossilen Brenn- und Treibstoffen, das geht", ist Gunnar Thöle überzeugt. Der gelernte Schlosser und Maschinenbauingenieur war zuletzt Klimaschutzmanager für den Kreis Nordfriesland. Dort hat er Lastenfahrräder zum Ausprobieren verliehen und dafür gesorgt, dass die Zahl der Ladestationen für Elektroautos von 7 auf 90 erhöht wurde.

Thöle bietet ab sofort jeden Dienstag von 16 bis 18 Uhr eine Energiesprechstunde an. Dann beantwortet er Fragen zu Stromverbrauch, Hausdämmung und sonstigen Energiethemen. Der Klimaschutzmanager kennt sich auch mit der Wärmebildkamera aus. In den nächsten Wochen ist ein Thermografierundgang geplant. Nach einem Einführungsvortrag im Ratssaal wird ein Gebäude mit der Wärmebildkamera aufgenommen. Dann wird geschaut, welche Schwachstellen es gibt. Das können die Teilnehmer danach am eigenen Haus nachvollziehen. Ein Termin steht aber noch nicht fest.

Wer zur Sprechstunde kommen möchte, sollte sich per E-Mail (thoele@birkenwerde.de) oder telefonisch unter 03303 290138 anmelden.