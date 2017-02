Kernspaltung blieb aus

artikel-ansicht/dg/0/

Mit vier Reaktoren mit jeweils 1.000 Megawatt Leistung wäre es zudem das größte Atomkraftwerk Deutschlands geworden. Stattdessen sollte an der Stelle ein Steinkohlekraftwerk entstehen, das 2015 ans Netz gehen sollte. Doch auch dieses Projekt wurde nicht realisiert. Im Westhavelland und dem benachbarten Sachsen-Anhalt hat man sich, wie es scheint, erfolgreich gegen den Bau gewehrt. Die allmählich einsetzende Energiewende in Deutschland erledigte ein übriges. Denn das Steinkohlekraftwerk war schon 2010 aus Wirtschaftlichkeitsgründen vom Energieriesen RWE zurück gestellt worden, wie es bei Wikipedia heißt.

Aber wie lässt sich der Energiehunger stillen? Können Windräder, Biogas- sowie Solaranlagen die Lösung sein? In Strodehne heißt es, dass die dortigen Fotovoltaikanlagen so viel Strom erzeugen, dass geschätzt der Stromjahresbedarf von 44 Haushalten verfügbar wird. Einzelne Betreiber solcher Anlagen stehen am Donnerstag, 9. März, Rede und Antwort in der Strodehner Gaststätte Stadt Berlin. Es ist der Tag, an dem die brandenburgische Ökofilmtour wieder Station im Haveldorf macht. Es ist der einzige Ort im Naturpark Westhavelland, in dem ein Film im Rahmen des Festivals des Umwelt- und Naturfilms gezeigt wird. Seit 2011 ist Strodehne ein Festivalort. Damals waren noch der Verein "Lebendige Zukunft Strodehne" und die Bürgerinitiative "Gegen das Steinkohlekraftwerk Arneburg" gemeinsame Initiatoren. Nunmehr ist Ersterer alleiniger Gastgeberverein.

Los geht es am 9. März um 18.30 Uhr. Als Vorfilm wird mit "Riesenkaramellen und Schokoküssen" eine kleine Reminiszenz an in Ost und West unterschiedlich entwickelte Geschmacksbildung gezeigt. Es folgt der deutsche Festivalbeitrag "Power to Change - die Energierebellion". (Doku/2016). Eintritt frei!