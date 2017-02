188 Seilsprünge in einer Minute

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) 47 Schülerinnen und 64 Schüler aus den Oberstufenzentren (OSZ) des Landes Brandenburg nahmen am Landesfinale "sportlichste Brandenburgerin, sportlichster Brandenburger" in der Havelstadt teil. In fünf Disziplinen wurde nach den Besten gesucht: Schlusssprung, Druckwurf, Slalom laufen, Seilspringen und Klimmziehen.

Gastgeber waren die OSZ "Gebrüder Reichstein" und "Alfred Flakowski". Letztere belegten den zweiten Platz in der Gesamtwertung um den Pokal des MBJS. 6368 addierte Punkte der Leistungen der Mädchen und Jungen wurden nur vom OSZ Groß Kreutz überboten. Die Groß Kreutzer kamen in der Endabrechnung auf 6438 Punkte.

Dafür hatte Alyssa Laack vom "Flakowski" Grund zur Freude. Die Schülerin erzielte beim Seilspringen die Bestleistung: 188 Sprünge in einer Minute. "Ich hätte niemals gedacht, dass ich das schaffen könnte", so Alyssa über ihre Leistung. Sie ist stolz auf sich und würde im kommenden Jahr gern den Rekord von 199 Seilsprüngen brechen.

Allerdings hat sie im kommenden Jahr kein Sport mehr im Stundenplan, hofft aber dennoch auf die Teilnahme am 13. Landesfinale. Seilspringen macht Alyssa schon immer gern. Bei anderen Stationen des Wettbewerbs heißt es für sie mehr üben. Das gilt für den Druckwurf mit dem Medizinball. In diesem Jahr reichte es mit 755 Punkten nach allen Disziplinen für den 14. Rang in der Einzelwertung. Die Erstplatzierte Marie Kallweit vom OSZ Groß Kreutz holte zum Beispiel 969 Punkte. Generell ist für Alyssa und ihre Mitschülerinnen wichtig, dass sie sich beim Wettkampf gegenseitig motivieren, das Beste geben und Spaß haben.

Vom OSZ "Gebrüder Reichstein" war nur eine Männermannschaft dabei. "Ein bisschen über dem Mittelfeld", so Tobias Säger zu den Zielen des Teams beim Wettbewerb. Am Ende reichte es für den vierten Platz in der Wertung der männlichen Starter. Tobias steuerte hierbei 10,10 Meter beim Druckwurf mit dem Medizinball bei.