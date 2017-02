Seminar: Freiwillige finden und binden

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Das Freiwilligenzentrum in der Neustädtischen Heidestraße 24 führt am kommenden Freitag, 24. Februar, ein Seminar durch. Thema ist in der Zeit von 9 bis 14.15 Uhr "Freiwillige finden und binden". Zum Hintergrund: Freiwillige sind stark nachgefragt. Sie spielen eine wichtige Rolle in Organisationen und Vereinen. Viele Vereine stellen sich die Frage, wie sie es schaffen können, Ehrenamtliche zu finden und über einen längeren Zeitraum für die freiwillige Aufgabe zu begeistern. Das Seminar gibt Antworten auf diese Fragen und wird von Ulrike Berger geleitet. Interessierte bekommen weitere Informationen bei der Volkshochschule und können sich telefonisch unter 03381/250451 anmelden.