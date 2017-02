artikel-ansicht/dg/0/

Templin/Cottbus (dpa) Der Kurort Templin (Uckermark) will sich nicht widerstandslos das Thermalwasser abgraben lassen und kündigt juristische Schritte an. Durch Probebohrungen und eine mögliche spätere Förderung von Erdgasvorkommen in der Region befürchtet Bürgermeister Detlef Tabbert (Linke) den Verlust seiner touristisch erschlossenen Quelle. "Wir prüfen daher eine Klage", kündigte er an. Hintergrund sind geplante Bodenerkundungen durch eine in den Niederlanden registrierte dänische Firma. Nach Angaben des Landesbergamts wurde das Vorhaben bereits teilweise genehmigt. Das Unternehmen versicherte, das Thermalwasser sei nicht in Gefahr.